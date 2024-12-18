"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; ismi öğrenilemeyen bir kadın tekel bayisinden içki satın aldı.

"SAHTE İÇKİ SATTIN" DİYEREK TEKELİ BASTI

Aldığı içkilerin tamamını tüketen kadın, daha sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber "Sahte içki sattın" iddiasıyla tekel bayisini bastı.

SOPA VE YUMRUKLA DARBEDİLDİ

Genç adam, Kazım isimli iş yeri sahibini küfredip tehdit etti. Bayideki diğer bir kişi tarafından yumruklanan şahıs küfretmeye devam edince iş yeri sahibi de sopayla saldırmaya başladı. Sopa ve yumruklarla darbedilen genç adam dükkandan çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan darp anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca tarafların olayla ilgili birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.