İstanbul'un Sarıyer ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; ismi öğrenilemeyen bir kadın tekel bayisinden içki satın aldı.
Aldığı içkilerin tamamını tüketen kadın, daha sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber "Sahte içki sattın" iddiasıyla tekel bayisini bastı.
Genç adam, Kazım isimli iş yeri sahibini küfredip tehdit etti. Bayideki diğer bir kişi tarafından yumruklanan şahıs küfretmeye devam edince iş yeri sahibi de sopayla saldırmaya başladı. Sopa ve yumruklarla darbedilen genç adam dükkandan çıkarıldı.
Yaşanan darp anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca tarafların olayla ilgili birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi - Son Dakika
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