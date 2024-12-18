"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi

"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi

Sarıyer'de tekel bayisinden aldığı içkiyi içtikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan kadının erkek arkadaşı "Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı. Genç adam, dükkandakiler ve tekel bayisi sahibi tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi.

18.12.2024 09:50  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; ismi öğrenilemeyen bir kadın tekel bayisinden içki satın aldı.

"SAHTE İÇKİ SATTIN" DİYEREK TEKELİ BASTI

Aldığı içkilerin tamamını tüketen kadın, daha sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber "Sahte içki sattın" iddiasıyla tekel bayisini bastı.

SOPA VE YUMRUKLA DARBEDİLDİ

Genç adam, Kazım isimli iş yeri sahibini küfredip tehdit etti. Bayideki diğer bir kişi tarafından yumruklanan şahıs küfretmeye devam edince iş yeri sahibi de sopayla saldırmaya başladı. Sopa ve yumruklarla darbedilen genç adam dükkandan çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan darp anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca tarafların olayla ilgili birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sahte İçki, Güvenlik, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tekel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seyithan Koç:
    boş insanlar haber yapılmaz kardeşim 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: "Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.