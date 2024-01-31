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Sarıyer'deki kilise saldırısında yakalanan şüphelilerin kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi - Son Dakika
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Sarıyer'deki kilise saldırısında yakalanan şüphelilerin kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi

Sarıyer\'deki kilise saldırısında yakalanan şüphelilerin kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırının ardından kaçan şüphelilerin Başakşehir'deki evlerinde saç sakal tıraşı olduğunu ve kılık değiştirmeye çalıştıklarını tespit etti. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

31.01.2024 12:54
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Sarıyer'de, bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından Tacikistan uyruklu A.K. ile Başakşehir'de kaldıkları evde yakalanan Rus uyruklu D.T'nin burada saç sakal tıraşı olup kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayın ardından kaçtığı otomobili Beylikdüzü'nde bir alana bıraktıktan sonra minibüsle Başakşehir'de bulunan evlerine gittikleri, kıyafetlerini de dışarıya attıklarını belirledi.

Kaldıkları eve yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden D.T'nin saç ve sakal tıraşı olduğu, bu nedenle dökülen kıllarını atamadan yakalandıkları öğrenildi.

Bir suşi restoranında çalıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

İşlemleri devam eden 28 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki kilise saldırısında yakalanan şüphelilerin kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi - Son Dakika
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