Sarıyer'de ABD kodlu ihbarla kurtarma: 15 bin dolarlık alışveriş kavgasında alıkonulma - Son Dakika
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Sarıyer'de ABD kodlu ihbarla kurtarma: 15 bin dolarlık alışveriş kavgasında alıkonulma

Sarıyer\'de ABD kodlu ihbarla kurtarma: 15 bin dolarlık alışveriş kavgasında alıkonulma
04.06.2026 10:47  Güncelleme: 10:48
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ABD kodlu numaradan gelen ihbarla harekete geçen Sarıyer polisi, canlı konum takibiyle 15 bin dolarlık alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle alıkonulan Halis Ö.'yü kurtardı. Olayda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı.

SARIYER'de ABD telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Arkadaşının kaçırıldığını söyleyen kişinin paylaştığı canlı konumu takip eden ekipler, Halis Ö.'yü (42) bir iş yerinde buldu. Halis Ö., yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Mehmet Can Y. (37) ve Ufuk G.'nin (36) kendisini alıkoyduğunu öne sürdü. İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Can Y. tutuklandı; Ufuk G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö.'ye saat 17.00'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.

YERİ CANLI KONUMDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti. İş yerinde bulunan Halis Ö.'yu kurtaran ekipler, Halis Ö.'nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Can Y.'nin poliste daha önceden 3, Ufuk G.'nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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