Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu - Son Dakika
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Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu

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Sarıyer’de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen emekli öğretmen Müjgan Erdem (75), hayatını kaybetti. Müjgan Öğretmen'in, düşmeden yaklaşık bir saat önce komşuları tarafından evinde temizlik yaparken görüldüğü ve evde kendisinden başka kimsenin olmadığı belirtildi.

Sarıyer'de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen emekli öğretmen Müjgan Erdem (75), hayatını kaybetti. Erdem'in olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizleyip halı çırptığı, düşme sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu

10 METREDEN DÜŞEN MÜJGAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçeköy Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu

DÜŞMEDEN ÖNCE TEMİZLİK YAPIYORMUŞ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, vatandaşların Erdem'i olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizlerken ve halı çırparken gördükleri öğrenildi. 

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, Erdem'in cam silerken dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu

Bir kozmetik firmasında çalıştığı öğrenilen Müjgan Erdem'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu - Son Dakika

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