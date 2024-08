Mariah Carey\'nin annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti

Güncel

All I Want For Christmas Is You" (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısıyla her yıl adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, anne ve ablasının ölümüyle yıkıldı.

2 SENE ÖNCE DE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Grammy ödüllü şarkıcı Carey yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Carey, eski opera sanatçısı 87 yaşındaki annesiyle vefat etmeden önceki hafta vakit geçirdikleri için memnun olduğunu ifade etti. Amerikalı şarkıcı, annesi Patricia ile ablası Alison'ın ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü şarkıcının babası Alfred Carey de kanser nedeniyle 2022'de 72 yaşındayken hayatını kaybetmişti.