Savaştan kaçtı, Türkiye'de okuma yazma öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savaştan kaçtı, Türkiye'de okuma yazma öğrendi

Geniş Video İzle

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Berivan Yüksek, çocukları için Türkçe öğrenerek okuma yazma öğrendi. Aynı köyde yaşayan 80 yaşındaki Senem Korkmaz da ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğrenerek önemli bir başarıya imza attı.

13.04.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaştan kaçtı, Türkiye'de okuma yazma öğrendi

Savaştan kaçtı Türkiye'ye geldi, çocukları için Türkçe öğreniyor

Kaymakamlığın açtığı kursta 80 yaşında okuma yazma öğrendi

KİLİS - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'te yaşamaya başlayan Berivan Yüksek, okuma yazma seferberliğiyle köye gelen öğretmenlerinin yardımıyla okuma-yazma öğrendi. Aynı köyde yaşayan 80 yaşındaki Senem Korkmaz da ilerlemiş yaşına rağmen okuma-yazma öğrenerek önemli bir başarıya imza attı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçit Boyu Köyünde yaşayan 80 yaşındaki Senem Korkmaz ve Suriye'deki savaştan dolayı okuma-yazma öğrenemeyen 35 yaşındaki Berivan Yüksek, okuma yazmayı öğrenmek için gösterdiği gayretle hem Kilisli okuma yazma bilmeyen kadınlara örnek olurken hem de ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Savaştan kaçtı Türkiye'de okuma yazma öğrendi

2011'in Mart ayında çıkan savaştan dolayı aile yakınlarını kaybetmesinden sonra eşiyle Türkiye'ye gelme kararı veren 35 yaşındaki Berivan Yüksek, okuma ve yazmayı öğrenmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Belirli bir zaman geçirdikten sonra ilçeye bağlı Geçit Botu Köyüne taşınan Yüksek, kendinden yaşça büyüklerle bir araya gelerek ilçe Kaymakamlığının açtığı kurslarla okuma ve yazma kurslarına başladı. Çocuklarının okula gitmesinden dolayı daha fazla istekle köy okuluna giderek kurslara giren Yüksek, kısa sürede okumayı öğrenerek çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin verdiği ev ödevlerini yapmaya başladı.

"Türkçeyi ana dilim gibi konuşuyorum"

Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki 5 çocuk annesi Berivan Yüksek, "Suriye'deki savaştan dolayı Kilis'e geldim. Ülkemizdeki savaştan dolayı okuma ve yazmayı öğrenme kısmetimiz olmadı. Şuan Türkiye'deyiz ve burada Türkçe'yi ana dilimiz gibi konuşabiliyoruz ve bu duruma ben çok mutluyum. İlkokul zamanında yaşıtlarım okula giderdi babamda beni okula göndermezdi. Şimdi ise Kaymakamlığın açtığı kurslar var ve benden büyük olan teyzelerle birlikte bir araya gelerek okula geliyoruz" dedi.

"Elimdeki işi yarım bırakıyorum hemen okula geliyorum"

Genç yaştayken maddi sıkıntılardan dolayı okula gidemediği için okuma ve yazmayı öğrenemediğini söyleyen 80 yaşındaki Senem Korkmaz ise, "Allah devletimizden razı olsun. Çünkü 80 yaşındayken okuma ve yazmayı öğrendim. Sabah kalkıyorum elimdeki işlerimi hemen halledip okula gelmek için evden çıkıyorum. Okumayı bilmediğim için köyden başka bir yere gittiğim zaman çok zor oluyor. Özellikle hastaneler ve başka bir ile gittiğimiz zaman çok zorlanıyorum. Bildiğim yerde tıkanıp kalıyorum o zaman da çevredekilerden yardım istemek zorunda kalıyorum. İlkokula gitme zamanındayken babamın durumunda yoktu ben de gidemedim ondan dolayı da okumayı öğrenemedim. Okula gidemediğim için çok pişmanım. Ben okumayı ve yazmayı öğrendim Allah'ım devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Okula zorla getirdiğim öğrenciler benden önce geliyorlar"

35 yaş ve üzeri olan vatandaşlara okuma ve yazma öğrettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Selda Okyay da, "Okumayı bilmeyen teyzeleri okula getirmek için ilk başlarda çok zorluk çektim. Şimdi kendimi sevdirdim ve benden önce okula geliyorlar. Yaşları büyük olduğu için her gün bir önceki günde anlattığımın üzerinden geçiyorum, anlamadıklarında etkinlik yaparak üzerinden geçiyorum. Öğrencilerimin çoğu 70 yaş üzerinde ve okumanın zorlandığı bir kesim olduğu için çocuklara anlattığım gibi anlatarak kafalarına girmesini sağlıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum, okuldan çıktıktan sonra birlikte yürüyerek evlerimize gidiyoruz" diye konuştu.

Savaştan kaçtı, Türkiye\'de okuma yazma öğrendi
Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaştan kaçtı, Türkiye'de okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gölcük Belediyesi'nin Ramazan Bayramı etkinlikleri çocukları coşturdu
    09:48 Gölcük Belediyesi'nin Ramazan Bayramı etkinlikleri çocukları coşturdu

    Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Sahne oyunları, mini tiyatro ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu ikiye katlandı.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın saldırısını engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını açıkladı
    09:47 İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın saldırısını engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını açıkladı

    İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

  • Kocaeli İtfaiyesi Kartepe'ye Müfrezesi Kuruyor
    09:45 Kocaeli İtfaiyesi Kartepe'ye Müfrezesi Kuruyor

    Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe'ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.

  • Esnafın harçlık bıraktığı hırsızlar yakalandı
    09:44 Esnafın harçlık bıraktığı hırsızlar yakalandı

    Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
    09:37 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

    Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.

  • Bursa'da gençten korkutucu şaka: Cansız manken hareket etti!
    09:36 Bursa'da gençten korkutucu şaka: Cansız manken hareket etti!

    Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
    09:35 Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: Savaştan kaçtı, Türkiye'de okuma yazma öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement