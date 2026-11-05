Otopark stoperinde yaralanan çocuk davasında bilirkişi babayı kusurlu buldu - Son Dakika
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Otopark stoperinde yaralanan çocuk davasında bilirkişi babayı kusurlu buldu

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Otopark stoperinde yaralanan çocuk davasında bilirkişi babayı kusurlu buldu
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1 yorum

Ankara'da babasıyla marketten çıkan 10 yaşındaki Mehmet Ulaş C., otoparktaki stoperin üzerinde yürürken düşüp bacağını yaraladı. Ailenin şikayeti üzerine hazırlanan bilirkişi raporu marketi kusursuz sayarken asli kusuru babaya verdi; savcılığın takipsizlik kararına itiraz eden aile tazminat davası açtı.

ANKARA'da 10 yaşındaki Mehmet Ulaş C., marketin otoparkında düzenli ve güvenli park için zemine sabitlenen stoperin üzerinde yürürken dengesini kaybedip düşerek bacağından yaralandı. Baba Kerim C.'nin, stoperin bağlantı somunun çıkıntılı olması nedeniyle oğlunun yaralandığını ileri sürerek, yaptığı suç duyurusunda savcılık takipsizlik kararı verdi.

OTOPARKTA DÜŞÜP BACAĞINDAN YARALANDI

Mehmet Ulaş C., babası Kerim C. ile birlikte marketten çıktıktan sonra otoparkta stoperin üzerinden yürürken, dengesini kaybedip düştü. Bacağından yaralanan Mehmet Ulaş C. hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Kerim C., oğlunun bacağından yaralanmasına neden olan kazada stoperin bağlantı somununun çıkıntılı olmasının etkili olduğunu ileri sürüp, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BİLİRKİŞİ BABAYI ASLİ KUSURLU BULDU

Savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda işletmenin kazanın oluşumunda kusuru bulunmadığı, babanın ise otopark stoperi gibi üzerinde yürünmemesi gereken unsurlar konusunda gerekli dikkat ve uyarıyı yapmaması nedeniyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Savcılık, rapor doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Baba Kerim C., karara itiraz ederken, market hakkında tazminat davası açtı.

KARARA İTİRAZ ETTİK

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, ailenin işletmenin ihmali olduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek, "Market, hazırlanan tek bilirkişi raporunda kusursuz görülüyor, haklarında ceza davası açılmıyor. Biz de dosyayı incelediğimizde özellikle bilirkişi raporunda belli hususlar tespit ettik ve bu tespit ettiğimiz hususlar çerçevesinde itirazlarımızı sunduk. Burada başka bir bilirkişi raporunun daha alınıp işletmenin alabileceği önlemler, yapabileceği değerlendirmeler göz önünde bulundurulmalıydı. Bununla alakalı tazminat davamızı da açtık. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelAnkaraÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bu araç durdurucuları dünyanın her yerinde her büyük otaparklarda gerekli yerlerde olabiliyor emniyet ve nizamı korumak için konuyor kurallara aykırı değil yürümesini bilmeyip suçu atıp para koparacak yer arıyorlar 0 0
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