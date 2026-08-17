Savunma bütçelerindeki artış inşaat sektöründe talep patlaması yarattı - Son Dakika
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Savunma bütçelerindeki artış inşaat sektöründe talep patlaması yarattı

Savunma bütçelerindeki artış inşaat sektöründe talep patlaması yarattı
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NATO ülkelerinin savunma ve kritik altyapı bütçelerini artırması, uluslararası alanda dev bir yatırım dalgası başlattı. Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar yüksek riskli bölgelerde kritik projelere imza atan ve Hizmet İhracatı Şampiyonu olan İnşaat Mühendisi Emrecan Polat, yerel kapasitelerin yetersiz kaldığı bu pazarlarda Türk mühendislik çözümlerinin öne çıktığını belirtti.

NATO ülkelerinin son yıllarda savunma bütçelerini art arda yükseltmesi, askeri üslerden sağlık tesislerine ve kritik altyapı projelerine kadar geniş bir alanda yeni yatırım dalgası oluşturdu. Ancak birçok ülkede yerel inşaat sektörünün bu talebe tek başına cevap vermekte zorlanması, uluslararası deneyime sahip mühendislik firmalarına yönelimi artırıyor.

Bugüne kadar 40’tan fazla ülkede mühendislik projelerinde görev alan inşaat mühendisi Emrecan Polat, savunma ve kriz bölgelerinde artan altyapı yatırımlarını değerlendirdi. Polat’a göre, bu projelerde belirleyici unsur yalnızca proje yönetimi değil, yerel standartlarla uluslararası güvenlik ve performans kriterleri arasındaki teknik uyumsuzluğu giderebilen mühendislik çözümleri geliştirebilmek.

Her ülkeye özel mühendislik yaklaşımı

Her ülkenin kendi şartnameleri, deprem ve iklim koşulları ile malzeme altyapısına göre tasarım yapılması gerektiğini belirten Polat, standart çözümlerin çoğu zaman yeterli olmadığını söyledi.

“Türkiye’deki ekibimizi her projede yerel ekiplerle koordineli çalışacak şekilde yapılandırıyoruz. Bazı aktivitelerin yerel ekipler tarafından yönetilmesi daha doğru sonuç veriyor. Bu nedenle hibrit bir mühendislik ve proje yönetim modeli uyguluyoruz. Küresel standartlarla üretip yerel koşullara uyum sağlayan bu yaklaşım, projelerde hem kaliteyi koruyor hem de sahadaki değişimlere hızlı cevap verme imkânı sağlıyor” dedi.

Afganistan’da güvenlik odaklı teknik çözüm

2019-2020 yıllarında Afganistan’da mevcut bir hastane yerleşkesi içinde geliştirilen Acil Tıp Merkezi projesinde görev alan Polat, standart cephe çözümlerinin yetersiz kaldığı bu durumda, uluslararası güvenlik kriterlerine uygun blast dayanımlı cephe çözümünün geliştirilmesine teknik olarak öncülük etti. Geliştirilen çözümle hem kullanıcı güvenliği sağlandı hem de mevcut hastane yerleşkesi içinde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir tasarım ortaya konuldu.

Kriz bölgelerinde mühendislik kararları öne çıkıyor

Polat’ın görev aldığı ülkeler arasında Afganistan, Ukrayna, Irak ve Haiti gibi savaş veya yüksek risk koşullarına sahip bölgeler de bulunuyor. Bu tür coğrafyalarda, teknik kararlar çoğu zaman doğrudan operasyonel güvenliği etkiliyor. Özellikle uluslararası fonlu projelerde mühendislik disiplini kritik rol oynuyor. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Polat, daha önce de UNESCO tarafından finanse edilen Ukrayna Güzel Sanatlar Fakültesi Güçlendirme Projesi kapsamında, kısmi yıkıma uğramış iki yapının ve bu yapıları bağlayan köprü geçişinin güçlendirme tasarımında da görev almıştı.

Afganistan’da acil sağlık tesisleri, Haiti’de yönetim ve yurt yapıları, Ukrayna’da ise endüstriyel altyapı ve güçlendirme projelerinde görev alan Polat’ın kurucusu olduğu şirket, 2024 Hizmet İhracatı Şampiyonları kapsamında mimarlık ve mühendislik hizmetleri kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.

Sektör temsilcilerine göre, savunma kaynaklı altyapı talebinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Yerel endüstrilerin kapasite sınırlarına yaklaştığı pazarlarda, farklı coğrafyalarda teknik çözüm üretme deneyimine sahip mühendislik firmalarının daha fazla öne çıkacağı değerlendiriliyor.

Kübra Çolakbüyük 

Afganistan, Güncel, İnşaat, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma bütçelerindeki artış inşaat sektöründe talep patlaması yarattı - Son Dakika

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