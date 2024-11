Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün: "Savunma sanayi ihracat anlamında yüzde 20 olarak her sene büyüyor"

Güncel

KOCAELİ - Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün Kocaeli'de sanayicilere yaptığı konuşmada ihracat rakamlarından bahsederek, "Geçtiğimiz sene 5.5 milyar dolar ile kapatmıştık. Geçen ayın son rakamı 5.1 milyar dolardı. Önümüzde iki ay olması rağmen, neredeyse geçen senenin ihracat rakamı yakalanmış durumda. Bu sene beklentimiz 6.5 milyar doların üzerinde olması" dedi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof Dr. İhsan Kaya, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yapılanları anlatan Prof. Dr. Haluk Görgün, "Birinci görevimiz Türk Savunma Sanayi'nin geliştirilmesi. Yerli, milli teçhizatın geliştirilmesi. Kahraman ordumuzun, milli güvenlik güçlerimizin modernize olması ve modernize kalması. Elinde var olan sistemlerin modernizasyonlarının yapılması. Sadece bir alım makamı değil. Dün misafirlerimiz vardı. NATO'nun en güçlü ülkelerinden birisinin ifadesi, 'Bizde bile böyle bir sistem yok' dediği bir savunma sanayi kurgulaması var" diye kaydetti.

"Hürjet'in uluslararası alanda da ciddi müşterileri var!

Projeleri anlatan Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dün önemli bir uçuş gerçekleşti. Hürjet çok başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Seri üretimine başlanması kararı verilmişti. Uluslararası alanda da ciddi müşterileri var. Platformları ürettikten sonra, dost müttefik ülkelerin kullanımına sunmakta önemli. Müttefiklerimiz uçuş anına şahit oldular. Altay tankımız bir çok versiyonu olan, geliştirilen aracımız. TCG Anadolu, ikmal gemimiz, MİLGEM, insansız su araçlarımız ve bunların her birinin çok farklı versiyonları. TCG İstanbul yapılırken en az 500-600 firma, TCG Anadolu yapılırken 1000'e yakın firma birlikte çalışıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın temel görevlerinden bir tanesi; ana entegratörü belirledikten sonra, alt yükleniciler ve KOBİ'lerdeki sorumlulukları, ülkemizde var olan kapasiteyi, üretim yetkinliklerini, yeni katılabilecek oyuncuları koordine ederek, bu işin yaygınlaşmasını sağlamak" diye konuştu.

"Bu sene beklentimiz 6.5 milyar doların üzerinde olması"

Savunma sanayide üretilen her ürünün kilogram başı değerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haluk Görgün, " SİHA'ların kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Bir aracıyı başlığın kilogram başı değeri 12 bin dolar civarında. Bir elektro optik sistemin kilogram başı değeri 20 bin dolar, AESA burun radarının kilogram başı değeri 30 bin dolar, kameraların içinde kullanılacak detektörün kilogram başı değeri 50 bin dolar. Çok katma değerli, yüksek teknoloji gerektiren alandan bahsediyoruz. Çok farklı arayıcı başlıklar var, kızılötesi, lazer güdümlü.. Buradaki derin teknolojilere sahipseniz biraz önce söylediğim rakamlara mutlaka ulaşıyorsunuz. Kum tanesinin 66'da biri boyutta malzeme ile üretim yapmak zorundayız. Yaptığımız her şey yeterince ucuz, hızlı, istenilen hacme sığmalı. Savunma sanayinde 3.500'ün üzerinde firma, 100 bine yakın çalışan var. Geçtiğimiz yıl 2.6 milyar dolar AR-GE bütçesi var. Bizim şu an yürüttüğümüz 1000'in üzerinde proje var ve bunların bütçesel büyüklüğü 100 milyar dolar civarında. Sektör büyüklüğü de 15.8 milyar dolara ulaştı. İhracat çok gündemimizde. Savunma sanayi ihracat anlamında yüzde 20 olarak her sene büyüyor. Geçtiğimiz sene 5.5 milyar dolar ile kapatmıştık. Geçen ayın son rakamı 5.1 milyar dolardı. Önümüzde iki ay olması rağmen, neredeyse geçen senenin ihracat rakamı yakalanmış durumda. Bu sene beklentimiz 6.5 milyar doların üzerinde olması" ifadelerini kullandı.

"Özellikle İHA'larda dünya lideriyiz"

5 kıta, 185 ülkeye ihracat yapan sektör haline geldiklerini hatırlatan Görgün, "Dünyada her yere ihracat yapabilen sektör halindeyiz. 230 çeşit ürün var. 50'nin üzerinde dünyanın çeşitli yerlerinde ofisimiz var. Kara araçları 40 ülkeye yaklaşık 5 bin teslimatımız olmuş. Geliştirdiğimiz firkateyni iki farklı ülke kullanıyor, deniz araçları 10 farklı ülkeye, yaklaşık 140 platform teslim edilmiş. 24 ülkeye, bin 200'ün üzerinde silah sistemleri teslimatı yapmış durumdayız. Atak helikopterimiz 8 ülkede kullanılıyor. Özellikle İHA'larda 2018'den itibaren tüm pazarın yüzde 65'i Türkiye'ye ait. Bu inanılmaz bir rakam. Açık ara dünya lideriyiz. Aklınıza gelen en gelişmiş ülkeyi düşünün, onlarda bu karşılaştırmanın içinde. Yıllar boyu karşılaştığımız ambargolar bize muhataplara karşı nasıl ticaret yapılması konusunda çok şey öğretti" dedi.

Önümüzdeki yıl için kendilerine hedefler koyduklarını söyleyen Prof. Dr. Haluk Görgün, "18.2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı, yerlilik oranını yüzde 82'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Savunma ve havacılık ihracatının da 7.3 milyar dolara ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Çalışan sayısının 109, 110 bin civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.