Savunma Sanayi İçin Teknoloji Kolejleri Kurulacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi Bakanı Kacır, nitelikli iş gücü için sanayi kolejleri kurulacağını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde savunma sanayimizin, üretim ekosistemimizin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, nitelikli iş gücünü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız" dedi.

Ostim Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen '21'inci KOBİ Zirvesi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teknik Hizmetler Genel Müdürü Tümgeneral Ercan Eroğlu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkenin güvenlik ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap veren, dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaç duyduğu sistemleri karşılayabilen, rekabetçi ve ihracat kapasitesi yüksek bir savunma sanayi ekosistemi inşa ettiklerini söyleyerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, kamu kurumlarımızın, özel sektör girişimlerimizin ve üniversitelerimizin savunma sanayi alanındaki yatırımlarını ve Ar-Ge projelerini güçlü şekilde destekliyoruz. Son 23 yılda bin 112 savunma sanayi yatırımını teşvik ettik, 456 milyar lira yatırımın önünü açtık. 2002'den bu yana, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 142 savunma sanayi projesine ve 4 bin 300 bilim insanı ile gencimize 64,1 milyar lira kaynak sunduk. Biliyoruz ki, teknolojiyi sahada en etkin şekilde kullanan, bunu yerli üretim ve Ar-Ge kapasitesiyle gerçekleştiren ülkeler geleceğin dünyasında söz sahibi olacak. Bunun için de olmazsa olmazlardan biri, savunma sanayi ekosistemimizin paydaşı KOBİ'lerimizin yetkinlik ve kapasitelerini ileriye taşımaktır" dedi.

'KEFALET DESTEĞİ VERİYORUZ'

Bakan Kacır, savunma sanayinin ihracat performansında KOBİ'lerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "KOBİ'lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak program kapsamında, 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz finansman desteği sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay imalat sanayi firmalarımızın yararlanması için 100 milyar liralık bir finansman paketini de içeren 'İmalat Sanayi Finansman ve İstihdamı Koruma Programı'nın müjdesini verdi. Finansman programı kapsamında, KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli firmalarımıza, 1 aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar uygun koşullarda finansman sunuyoruz. Ayrıca KOBİ'lerimize kefalet desteği veriyoruz. Emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çalışan başına istihdam desteğini bu yıl 3 bin 500 liraya çıkarmıştık. Destek kapsamı dışında kalan sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin de 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama istihdam seviyelerini muhafaza etmeleri şartıyla, kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB eliyle karşılıyoruz. Böylelikle yıllık finansman maliyetini KOBİ'lerimiz için yüzde 23'e kadar indirdik" diye konuştu.

'TEŞVİK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Kacır, 'TÜBİTAK BİGG Programı'yla, filizlenme aşamasındaki savunma sanayi girişimlerini desteklediklerini söyleyerek, "NATO DIANA hızlandırma programıyla hem sivil hem de askeri sahada kullanılabilecek teknolojiler geliştiren teknoloji firmalarımıza, NATO üyesi ülkelerdeki son kullanıcı ve test altyapılarına erişim imkanı sunuyoruz. Ortağı olduğumuz NATO İnovasyon Fonu'yla, derin teknoloji alanlarında çalışan girişimcilerimizin uluslararası yatırım ağlarıyla buluşmasını, stratejik ortaklıklar kurmasını ve küresel ölçekte büyümesini sağlıyoruz. Oluşturduğumuz fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla, teknoloji girişimlerinin başarı yolculuklarda ihtiyaç duydukları finansmana hızlı ve kolay erişimini teminat altına aldık. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile bilim merkezlerimizle, Sektör Kampüste Programı ile Milli Teknoloji akademimizle, yazılım okullarımızla gençlerimizi erken yaşlardan itibaren bilimle, teknolojiyle, üretim kültürüyle ve girişimcilik ruhuyla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayimizin, üretim ekosistemimizin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, nitelikli iş gücünü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Her ölçekten girişimlerimizin gereksinimlerine yanıt veren araçları ve altyapıyı sunarak, ihtiyaç makamlarımızın ve ana yüklenicilerimizin girişimlerle yakın iş birliğini teşvik etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'DAHA FAZLA YATIRIM YAPMALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Kacır, savunma sanayi firmalarından beklentilerinin olduğunu vurgulayarak, "Ana yüklenici firmalarımızın KOBİ'lerimizle çok daha yakın, çok daha derinlikli ve uzun soluklu iş birlikleri kurmalarını bekliyoruz. Ana yüklenicilerimizin KOBİ'lerimizi birlikte büyüdükleri, birlikte güçlendikleri stratejik paydaşlar olarak görmesi, onlara bir anlamda hamilik yapması, savunma sanayimizin yenilik üretme kabiliyetini derinleştirecektir. Elbette savunma sanayimizin gelişiminde ve dönüşümünde KOBİ'lerimize de önemli sorumluluklar düşüyor. KOBİ'lerimizin yarının ihtiyaçlarını öngören bir anlayışla hareket etmelerini bekliyoruz. Üretim kabiliyetlerini güçlendirmelerini, kalite standartlarını yukarı taşımalarını, ikiz dönüşümü hızlandırmalarını, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapmalarını son derece önemsiyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu hassasiyet, süreklilik ve güvenilirliği sağlayacak şekilde kurumsal altyapılarını desteklemeleri, nitelikli insan kaynağına, belgelendirmeye, test ve doğrulama yetkinliklerine daha fazla odaklanmaları beklentimizdir. Sizler yatırım yaptıkça, katma değer ürettikçe ve özgün teknolojiler geliştirdikçe, biz de tüm imkanlarımızla, teşviklerimizle ve altyapılarımızla yanınızda durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:16:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.