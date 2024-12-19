Savunma Sanayi İhracatı Hedefi 7 Milyar Dolar

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SAVUNMA Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6,5 milyar doları geçip, 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği' programları tanıtım töreni düzenlendi. Ankara'da SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen törene, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kamu Bankalarının, Kredi Garanti Fonu'nun, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin, Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'nin ve TSKGV şirketlerinin üst düzey yönetimleri ile sektör temsilcileri katıldı. Program öncesinde, konuklara SSB tarafından hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

'SAVUNMA SANAYİİ YILLIK YÜZDE 20'LİK BÜYÜMEYİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE KAZANMIŞ SEKTÖR'

Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı faaliyetleri dünyanın gıpta ile izlediği, örnek aldığı birçok model, sistem ve platformların olduğunu söyledi. Görgün, "Bu platformları her geçen gün geliştiriyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz. Uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelerle yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Bunların yansımaları ihracat rakamları olarak karşımıza çıkıyor. Her ay açıklanan ihracat rakamlarında sektör olarak en çok büyüyen 2'nci sektör savunma sanayi yıllık olarak da ortalama yüzde 20'lik bir büyümeyi istikrarlı bir şekilde kazanmış bir sektör. Bu sene İnşallah yüzde 20'nin de üzerinde olmasını bekliyoruz. 6 milyar 350 milyon doların üzerinde hali hazırda ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6,5 milyar doları geçip, 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz" dedi.

2023 YILINDA 185 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

2 gün önce Portekiz ile iki lojistik gemi sözleşmesini imzaladıklarını hatırlatan Haluk Görgün, "Türkiye sadece bölgesi ve etrafındaki ülkeler değil, tüm dünyada savunma sanayiindeki ürünlerini paylaşır. Bir çeşit alışveriş ilişkisi değil, sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurmayı kendine hedeflemiş ve bunu da karşı muhataplarına kabul ettirmiş bir yaklaşımla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye ulaşmıştı toplam ihraç ettiğimiz ülke ve 230'un üzerinde ürün vardı. Bu senenin rakamlarını yılı tamamladığımızda gözlemleyeceğiz ve bunun altında kalmayacağımızı da biliyoruz" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİNDE ÇALIŞAN VE DESTEK OLAN 8 BİNE YAKIN ŞİRKET VAR

Programda tanıtımı yapılan krediler hakkında da bilgiler veren Haluk Görgün, "Bugün oluşturulan kredinin toplamı 1 milyar doların üzerinde. Savunma sanayinde faaliyet gösteren tüm ekosistemde, sadece savunma sanayinde çalışan 3 bin 500'ün üzerinde şirket var. Ama savunma sanayi şirketlerine, savunma sanayi ürünlerine destek veren tüm şirketleri düşündüğümüzde, 8 bine yakın şirket var. Bu 1 milyar dolarlık kredi özellikle geri ödemesiz kısmıyla, desteklenecek ve verilecek uygun maliyetlerle bu sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana entegratörlerimize hem KOBİ'lerimize önemli bir nefes olacaktır" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ise 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği' ve 'Tedarikçi Finansman Desteği' imza töreni gerçekleşti.

TEDARİKÇİLER EK TEMİNAT SUNMA ZORUNLULUĞU OLMADAN İŞLEM YAPABİLECEK

Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği, tedarikçilerin nakit akışını rahatlatmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankaları iş birliğiyle 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar vadeli kredi sağlanacak. Tedarikçiler bu kredileri kullanırken herhangi bir ek teminat sunma zorunluluğu olmadan işlem yapabilecek. Tedarikçi Finansman Desteği, tedarikçilerin finansal ihtiyaçlarını daha hızlı ve pratik bir şekilde karşılamak üzere tasarlandı. Bu kapsamda, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, İŞBİR, TEI ve STM şirketleriyle yapılan sözleşmeler ya da alınan sipariş mektupları, kredi kullanımı için doğrudan teminat olarak kullanılabilecek. Ek teminat gereksinimi olmadan sağlanan bu finansman, tedarikçilerin nakit akışlarını iyileştirerek projelerini zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlamalarını destekleyecek.