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Sayıştay 2023 MSB Raporu Yayınlandı

Sayıştay 2023 MSB Raporu Yayınlandı

2023 yılı MSB bütçesi 269,95 milyar lira; AFAD'ın uçuş maliyetleri aktarılmadı.

22.09.2024 13:38
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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Sayıştay'ın 2023 yılı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) denetim raporuna göre; 2022 yılı toplam bütçe ödeneği 147 milyar 820 milyon 637 bin 790 lira 56 kuruş olan Bakanlığın, 2023 yılında toplam bütçe ödeneği 269 milyar 950 milyon 160 bin 684 lira 51 kuruş oldu. Sayıştay, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD), MSB'den talep ettiği hava araçları için toplam 4 milyon 137 bin 400 lira 11 kuruş olan uçuş maliyetlerinin MSB'nin ilgili tertibine ödenek olarak aktarılmadığını tespit etti.

Sayıştay'ın 2023 yılı MSB Denetim Raporu yayınlandı. Rapora göre; 2022 yılı toplam bütçe ödeneği 147 milyar 820 milyon 637 bin 790 lira 56 kuruş olan Bakanlığa, 2023 yılında 182 milyar 770 milyon 968 bin lira lira ödenek tahsis edildi. Bakanlığın 2023 yılı nihai bütçesi ise 269 milyar 950 milyon 160 bin 684 lira 51 kuruş oldu. Sayıştay 26 döner sermayeli işletme, 311 kantin, sosyal tesis kapsamında 33 orduevi, 73 askeri gazino, 124 kışla gazinosu, 22 vardiya yatakhanesi ve 22 özel/yerel ve kış eğitim merkezi bulunan Bakanlığın mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 2 bulgu tespit etti.

Diğer kamu kurumları adına yapılan hizmetlere ilişkin giderlerin Bakanlık bütçesine aktarıldığı tespitine yer verilen raporda şunlar kaydedildi:

"Uygulamada, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının MSB'den talep ettiği hava araçları için saat başı uçuş maliyetlerinin hesaplandığı ancak yapılan hizmet karşılığı bedelin yılı Bütçe Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, MSB'nin ilgili tertibine ödenek olarak aktarılması gerekirken mülga Başbakanlığa (AFAD Başkanlığına) ait 650 bin 857 lira 72 kuruş ile AFAD Başkanlığına ait 3 milyon 486 bin 542 lira 39 kuruş olmak üzere toplam 4 milyon 137 bin 400 lira 11 kuruş uçuş giderinin ilgili tertibe aktarılmadığı tespit edilmiştir."

Sayıştay'ın bulguları arasında Bakanlığın yapım işine ait inşaat sigortasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlemediği de yer aldı. Buna göre, uygulamada MSB'nin bazı birimleri tarafından yapılan yapım işlerinde yükleniciler tarafından yaptırılan inşaat sigortası poliçelerinde yangın, hırsızlık, üçüncü şahıs mali mesuliyet, diğer doğal afetler, bakım devresi, diğer tüm hasarlar, sel, su hasarları, toprak kayması, yer kayması, çökme, fırtına, kazık, iksa, ankraj ve benzeri riskler için azami yüzde 2 yerine yüzde 10 oranında ve/veya ABD Doları bazında özel muafiyetlerin belirlendiği tespit edildi.

Kaynak: ANKA

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