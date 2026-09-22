Sayıştay, iskan alınmadan öğrenci yerleştirilen yurtlarda yangın riskine dikkat çekti

Haber: Ogün AKKAYA

(ANKARA) - Sayıştay, yurt olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan binalarda öğrencilerin iskan alınmadan yurda yerleştirilebildiğini ve iskan süreçlerinin uzayabildiğini belirterek, öğrencilerin yurda yerleştiği tarih ile iskanın alındığı tarih arasındaki dönemde olası yangınlara karşı alınacak önlemler açısından risk oluştuğuna dikkati çekti. Raporda, "Öğrencilerin yurda yerleşiminin sağlandığı tarih ile iskan alınma tarihi arasında geçen sürede olası bir yangın felaketine karşı alınacak önlemler açısından risk teşkil ettiği görülmüştür" tespitine yer verildi.

Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda 11 ayrı bulguya yer verildi. Sayıştay'ın raporunda, spor kulüplerinden yurtlarda kalan öğrencilere yapılan ödemelere, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) tahsil edilemeyen alacaklardan öğrenci yurtlarının iskan ve yangın güvenliğine kadar çok sayıda tespit yer aldı.

3 BİN 708 SPOR KULÜBÜ BEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMEDİ

Raporda yer alan tespitlere göre, spor kulüplerinin mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği belirlendi. Buna göre 3 bin 708 spor kulübünün beyannamesini süresinde vermediği, 8 bin 683 spor kulübünün ise genel kurul toplantılarını süresinde gerçekleştirmediği veya buna ilişkin bildirimleri zamanında yapmadığı tespit edildi.

Sayıştay, ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere uygulanması gereken idari para cezalarının büyük ölçüde uygulanmadığına dikkati çekti. Yalnızca sınırlı sayıdaki ilde gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi. Raporda, 22 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 25 bin 731 spor kulübü ile 112 spor anonim şirketinin bulunduğu bilgisi de yer aldı.

YURT-TIME'DA İZİNLİ ÖĞRENCİLERE 5 BİN 318 SAATLİK ÖDEME

Sayıştay'ın dikkati çektiği bir diğer konu Yurt-Time Sport Projesi kapsamında yapılan ödemeler oldu. Raporda, Aralık 2025 dönemine ilişkin örneklem kapsamında incelenen 291 bin 628 görev saatinin 5 bin 318 saatlik bölümünde, izinli olan ve yurda parmak iziyle giriş kaydı bulunmayan öğrencilere ödeme yapıldığı tespit edildi. Sayıştay, sistemin öğrencilerin izinli olduğu günleri otomatik olarak tespit ederek ödeme sürecinin dışında bırakacak şekilde çalışmadığını belirledi. Bu durumun kontrol zafiyeti oluşturduğu ve fiilen yurda giriş yapmamış öğrenciler bakımından da ödeme yapılabilmesine imkan verdiği kaydedildi.

EK DERS, YOLLUĞA VE HAKEM ÖDEMELERİNDE MÜKERRERLİK TESPİTİ

Raporda, Bakanlık bünyesinde yapılan ek ders, spor seyahat yolluğu ile hakem ve personel ödemelerinde mükerrer ödeme riski bulunduğu da belirtildi. Aynı kişinin aynı tarih ve saatte farklı görevleri yerine getirmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Sayıştay, farklı ödeme sistemlerinin birbiriyle yeterince entegre olmaması nedeniyle aynı kişiye aynı zaman dilimi için birden fazla ödeme yapılabildiğini tespit etti. Bazı illerde bu kontrolleri sağlayacak bir yazılım bulunmadığı, bazı illerde ise farklı yazılımlar kullanıldığı ve kontrol seviyelerinin birbirinden farklı olduğu belirtildi. Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin de diğer ödeme süreçleriyle bütünleşik şekilde kontrol edilemediği kaydedildi.

BAKANLIK, TFF'DEN 4,75 MİLYON LİRALIK ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİ

Sayıştay, Bakanlığın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olan alacağının tahsil edilmemesini de rapora taşıdı. Buna göre Bakanlığın, 2023-2024 sezonuna ilişkin protokol kapsamında TFF'den 4,75 milyon lira alacağının bulunduğu, ancak söz konusu tutarın tahsil edilmediği belirlendi.

TFF'nin, statlara yaptığı 558 milyon liralık yatırımı gerekçe göstererek söz konusu tutarın bu yatırımlarla mahsup edilmesi gerektiğini ileri sürdüğü belirtildi. Ancak Sayıştay, ilgili protokolde böyle bir mahsuplaşmaya imkan veren bir hüküm bulunmadığına dikkati çekti. Raporda ayrıca, taraflar arasındaki alacak ilişkilerinin ve yatırımların hukuki dayanaklarının birbirinden farklı olduğu vurgulandı.

"YANGIN FELAKETİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER AÇICISINDA RİSK TEŞKİL ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Sayıştay'ın öğrenci yurtlarına ilişkin tespitleri arasında yapı güvenliği ve yangın güvenliği de yer aldı. Raporda, kamulaştırılan bazı yurt binalarında yapı kullanma izin belgesi, yani iskan alınmadan öğrencilerin yerleştirilebilmesine imkan veren uygulamalar bulunduğu belirtildi. Ayrıca yangın güvenliğine ilişkin uygunluk belgelerinin temin edilmesinde gecikmeler yaşanabildiği kaydedildi. Sayıştay, bu durumun öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Raporda, "Yurt olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan binalarda, binanın yangına dayanıklı olduğuna dair belediyeden iskan alınma aşamasında alınan itfaiye raporunun yeterli sayıldığı, öğrencilerin iskan alınmadan yurtlara yerleştirilmesi ve iskan alma süreçlerinin uzaması gibi durumların söz konusu olabildiği ve bu hususların öğrencilerin yurda yerleşiminin sağlandığı tarih ile iskan alınma tarihi arasında geçen sürede olası bir yangın felaketine karşı alınacak önlemler açısından risk teşkil ettiği görülmüştür" tespitine yer verildi.

SİSTEMDE YAKLAŞIK BİR AYA KADAR GERİYE DÖNÜK YOKLAMA GİRİLEBİLİYOR

Raporda Bakanlığın eğitim faaliyetlerinde kullandığı sistemlere ilişkin de kontrol zafiyetleri tespit edildi. Buna göre, Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi üzerinden eğitimci ve öğrenci yoklamalarının üç güne kadar geriye dönük girilebildiği, Yurt Eğitim Sistemi'nde ise üç günden daha uzun süreli ve yaklaşık bir aya kadar geriye dönük kayıt yapılabildiği belirtildi. Sayıştay, geriye dönük yoklama girişleri ile puantaj ve ödeme kayıtlarının birbirleriyle uyuşmaması halinde hatalı ek ders ödemelerinin ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

BİN 279 KİŞİ SPORCU ŞEREF AYLIĞI ALIYOR

Sayıştay raporunda sporcu şeref aylığı ödemeleri de incelendi. Buna göre bin 279 kişinin sporcu şeref aylığından yararlandığı, bunların 195'inin söz konusu hakkı mahkeme kararları sonucunda elde ettiği tespit edildi. Mahkeme kararlarıyla hak kazananların toplam yararlanıcılar içerisindeki oranının yaklaşık yüzde 15 olduğu belirtilirken, uygulamada mevzuatın yorumlanması ve uygulanması konusunda farklılıklar bulunduğuna işaret edildi.

TEMİNAT MEKTUPLARINDA KAYIT VE TAKİP SORUNU

Raporda, son olarak geçici ve kesin teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarına alınması, izlenmesi ve yükümlülük sona erdiğinde kayıtlardan çıkarılması süreçlerinde de eksiklikler tespit edildi. Sayıştay, teminat mektuplarının mevzuata uygun şekilde kaydedilmesi ve süresi sona eren ya da iade edilmesi gereken teminatların zamanında takip edilmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Sayıştay'ın raporunda, söz konusu tespitlere ilişkin Bakanlığın cevaplarına da yer verilirken, Bakanlık tarafından bazı eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.