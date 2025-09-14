Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) tarafından Ekmeksiz Koyu civarındaki kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ekipleri, 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.