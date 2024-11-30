Güncel

Şehit annesinin gözyaşlarına evladının silah arkadaşları son verdi

Evladının adının yaşatıldığı anıta zarar verildiği için gözyaşlarına boğulan şehit annesi Hatice Küçük: "Jandarmalar evime geldi ve oğlumun anıtını tekrardan düzenlediler"

HATAY - Hakkari'de 2017 yılında şehit düşen Piyade Sözleşme Er Ömer Küçük'ün hatırası için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan anıta zarar verilmesinin ardından anne Hatice Küçük, gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı şehit annesinin ağladığı görüntüler üzerine harekete geçen jandarma personelleri, anıtı yeniden düzenlediler.

Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'nde yaşayan Piyade Sözleşme Er Ömer Küçük, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Şehidin acısını ilk günkü gibi yaşayan Küçük ailesinin evlerinin önüne 4 yıl önce Şehit Ömer Küçük'ün hatırasına anıt yapıldı. Şehidin isminin ve fotoğrafının yer aldığı anıta geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz şahıslar tarafından zarar verildi. Evladının fotoğrafına zarar verildiğini gören şehit annesi Hatice Küçük gözyaşlarına boğuldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gözü yaşlı şehit annesinin gözyaşlarını dindirmekte evladının silah arkadaşlarına düştü ve Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel tarafından anıt yeniden düzenlendi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik'in de katkıda bulunduğu anıtla birlikte şehit annesi rahat nefes aldı.

"Jandarmalar evime geldi ve oğlumun anıtını tekrardan düzenlediler"

Şehit oğlunun hatıra anıtına yapılanı gördüğünde büyük acı yaşadığını dile getiren anne Hatice Küçük, evladının silah arkadaşlarına teşekkür ederek "Oğlum çok iyi biriydi. Oğlumdan sonra çok üzüldüm. Oğlum kendi isteğiyle askere gitti. Oğlum vatanını ve milletini seviyordu. Oğlum Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 yıl görev yaptı ve şehit oldu. Oğlumun anıtı 4 yıldır evin önünde duruyor. Bu olay 10 gün önce oldu. Oğlumun anıtının üzerindeki fotoğrafının gözlerini çizmişler. Anıtın üzerindeki yıldıza zarar verdiler. Anıttaki fotoğrafı sokaklara atmışlardı ve buldum. Jandarmalar evime geldi ve oğlumun anıtını tekrardan düzenlediler. Jandarmamız sağ olsun, teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Jandarma her zaman yanımızdaydı ve hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Oğlumun anıtı tekrardan yapıldı. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.