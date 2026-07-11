Şehit babası: Bin evladım olsa bu vatana feda etmezsem namerdim

ANKARA Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in (23) babası Yahya Kemal Yiğit, "Bin evladım olsa bu aziz vatana feda etmezsem namerdim" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, evdeki bahçeye 'Bahçemizden yediğiniz her şey helal olsun. Şehidimizin ruhuna gitsin' yazısı astı. Hain darbe girişimini unutturmamak için şehit adına yaptırılan, Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna, üzerindeki kıyafetlere kadar birçok obje ve eşyanın bulunduğu anı evine Cennet ve arkadaşlarının kanının döküldüğü toprağın içinde bulunduğu biblo da eklendi.

'SADECE BİZİM DEĞİL 85 MİLYONUN EVLADI OLMUŞTU'

Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Şehidimiz tabii ki bizim evladımız. Sadece bizim değil 85 milyonun evladı olmuştu. 15 Temmuz'da Rabb'ime emanet ettik. Rabb'im bütün aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Şehidimiz gerçekten öyle bir evlattı ki bizi hiç üzmedi. Rabb'im inşallah ondan razı olur. Biz ondan razıydık. Şehidimizin bütün emanetleri burada. Tabii biz burayı oluştururken gelecek nesillerimize bu 15 Temmuz hain kalkışma ehemmiyetini gelecek nesillere aktarmak için yani şöyle küçücük de bir katkımız olursa ne mutlu bize diye o düşünceyle burayı yaptık. Allah'a çok şükür belki biz burayı yapalı 9 yıl oldu. Burayı en az belki de 50 bin kişi ziyaret etti. Bütün okullarımız, üniversitelerimizden gelirler. Yurt dışından ziyaretçilerimiz gelir. Tabii biz de 15 Temmuz'un ehemmiyetini, önemini anlatmaya çalışırız" diye konuştu.

'NE VERİRSEK ONU GÖTÜRECEĞİZ'

Bahçedeki yazılan yazıya değinen Yahya Kemal Yiğit, "Biz olmadığımız zaman burada kayınvalidem otururdu. Hep ona şunu tembih ederdim. 'Anne sakın dışarıya sarkan dalların meyvelerini toplamayın. Evimizin yanında bir okulumuz var. Oradan gelen giden talebeler yani herkes yesin' derdim. Hiç olmazsa ne götüreceğiz biz öbür tarafa? Ne verirsek onu götüreceğiz. Geçmişlerimizin canı için hakikaten gelen giden yesin diye her zaman yapardık. Bu sene de kızım, 'Baba, çocuklar çekiniyor. Ben oraya bir yazı asayım da herkes yesin' dedi. O vesileyle astık biz o yazıyı. Helali hoş olsun. Bizim ev bahçemizdeki bütün meyvelerimizden herkes yiyebilir. Yani herkes yesin, geçmişlerimize dua etsin" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUM ŞEHİT DİYE ÜZÜLMÜYORUM'

Sözlerini sürdüren baba Yiğit, "15 Temmuz yaklaştığı zaman biz 15 Temmuz'u yeniden yaşıyoruz. Kendimize gelemiyoruz. Benim çocuğum gitse de şurada bir düşmanla vuruşsa da şehit olsaydı vallahi de billahi de üzülmezdim. Bugün benim çocuğum şehit diye üzülmüyorum. Eğer üzülüyorsam namerdim. Ama o FETÖ'cü hainler, o PKK'lı hainler, o DHKP-C'li hainler hatta birileri onlara destek oluyor, onlara önayak oluyor. Biz bunları gördükçe kahroluyoruz. Vallahi bizi onlar kahrediyor. Yoksa bizim çocuğumuz şehit oldu. Bugüne kadar bu aziz vatan uğruna binlerce, milyonlarca şehit verdik. Bugün de vereceğiz. Yarın da vereceğiz. Rabb'im'den inşallah o şehitliği bize de nasip eyler diye dua ediyoruz. Yani benim çocuğum şehit oldu diye falan vallahi üzülmüyorum bak. Bin evladım olsa bu aziz vatana feda etmezsem namerdim" dedi.