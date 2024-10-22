ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN ANNESİ: ÇOK ŞÜKÜR RABBİM BU GÜNLERİ DE GÖSTERDİ - Son Dakika
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ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN ANNESİ: ÇOK ŞÜKÜR RABBİM BU GÜNLERİ DE GÖSTERDİ

1) ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN ANNESİ: ÇOK ŞÜKÜR RABBİM BU GÜNLERİ DE GÖSTERDİANKARA'da 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın (23) annesi Hikmet Doğanay (50), Fethullah Gülen'in ölümüyle...

22.10.2024 00:39
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1) ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN ANNESİ: ÇOK ŞÜKÜR RABBİM BU GÜNLERİ DE GÖSTERDİ

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın (23) annesi Hikmet Doğanay (50), Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Bugün inşallah benim çiçeğim, kuzum rahat uyusun. Rabbim bizlere de bir daha o acı günleri yaşatmasın. İlk sabah haberi duyunca evimizde bayram neşesi oldu. İçimde bir mutluluk ve sevinç. Çok şükür rabbim bu günleri de gösterdi" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Şehit Doğanay'ın Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Hikmet ve Harun Doğanay çifti ile kız kardeşi Ayşe Nida Doğanay, şehidin hatıralarını evin her köşesine astıkları fotoğrafları ile yaşatıyor.

Şehit Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay, Fethullah Gülen'in ölümü hakkında DHA'ya konuştu. Anne Hikmet Doğanay, Fethullah Gülen'in ölümünü sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Çok şükür bugün terörist başı Fethullah Gülen'in geberdiğini gördük. Kuzum mezarında rahat uyusun. İnşallah ahirette iki eli yakasında olacak. Toprak bile kabul etmesin o mikrop herifi. Bizi yaktılar, onlarında sülalesi hepsi birden yansınlar inşallah. Onun yatacak mezarı olmasın. Allah onu yedi kat cehennemin dibine atsın çıkarmasın. İnşallah mahşerde bizde onun yakasına yapışacağız. Kuzumun hakkını arayacağız. Bugün inşallah benim çiçeğim, kuzum rahat uyusun. Rabbim bizlere de bir daha o acı günleri yaşatmasın. İlk sabah haberi duyunca evimizde bayram neşesi oldu" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR RABBİM BU GÜNLERİ GÖSTERDİ'

İçinde haberi aldıktan sonra mutluluk ve sevinç yaşadığını söyleyen anne Doğanay, "Çok şükür rabbim bu günleri de gösterdi. Yavruma hemen koştum, dedim 'kuzum rahat uyu sen, öcün alındı, çok şükür geberdi gitti' dedim. Allah yavrularımızın hesabını inşallah hepsinden sorsun. Meleğimin de öcü alındı. Rabbim çok şükür buraya gelmesine de kısmet etmedi. Orada Amerika'da kalsın pislik. Tırnağı bile toprağımıza kısmet olmasın. Çok şükür rabbime bu günleri de gördük. İnşallah ülkemizde 15 Temmuz gibi darbeler bir daha yaşanmasın" diye konuştu. Kardeşi Ayşe Nida Doğanay (18) ise "Ben 9 yaşındayken ablam şehit oldu. Yaklaşık 9 yıldır da bu hain terör örgütü Fethullah Gülen'in ölüm haberini bekliyorduk. İçimiz bir nebze soğudu. Umarım diğerlerinin de başına gelecek. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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