Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak fotomuhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen 'Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende, 4 temel ve 2 özel kategoride 14 fotoğraf sanatçısına ödül takdim edildi.

13.07.2024 20:17
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak fotomuhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ödül töreninde, 4 temel ve 2 özel kategoride 14 fotoğraf sanatçısına ödül takdim edildi.

TVNET Program Sunucusu Cüneyt Özdemir'in sunumuyla gerçekleştirilen tören, Yavuz Sultan Selim Camisi İmam Hatibi Abdullah Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Şehit Mustafa Cambaz'ın adıyla hatırlanması ve yaşatılması çok önemli"

Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Direktörü ve jüri üyesi Fırat Yurdakul, hem yaptığı kıymetli çalışmalarla hem de cesaret ve vatan sevgisiyle Mustafa Cambaz'ın basın tarihine adını kazıdığına vurgu yaparak, "Bugün de onun gibi cesur pek çok meslektaşımız gerçekleri insanların hafızasına nakşetmek için dünyanın en zorlu yerlerinde habercilik görevini sürdürüyor. Tıpkı geçtiğimiz aylarda Gazze'de görevi başında şehit olan AA kameramanı Muntasır Es Savaf gibi. İşte Mustafa Cambaz da 15 Temmuz akşamı hiçbir korku yaşamadan meydanlara koştuğunda aklından diğer meslektaşları gibi iki şey geçiyordu. Birincisi doğrunun yanında olmak. İkincisi ise bir haberci olarak gerçekleri belgelemek." diye konuştu.

Bir fotoğraf karesinin sayfalarca yazıya bedel olduğuna işaret eden Yurdakul, şunları kaydetti:

"Hayatları pahasına bu anları kaydeden haberciler olmasa belki de Gazze'de yaşanan katliamın dünya hiç farkında olmayacaktı. Bugün Gazze'de şehit olan gazeteci sayısı 152'ye çıktı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte bu şiarla çıktığımız yolda, her yıl, yılın en güçlü fotoğraflarının şehit Mustafa Cambaz'ın adıyla hatırlanması ve yaşatılması çok önemli. Bizler bu yarışmanın jürileri olarak yarışmaya katılan eserlere sadece görsel kabiliyetler açısından bakmıyoruz, Mustafa Cambaz'ın gözüyle de bakmaya çalışıyoruz. Onun mesleği boyunca oluşturduğu bakışı ve gazetecilik cesaretini yarışmaya katılan eserlerde de arıyor, her bir kareyi bu gözle değerlendiriyoruz. Öyle görünüyor ki Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, görevi başında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızın anısının yaşatılmasına, 15 Temmuz'un unutulmamasına ve yeni nesillerce de hatırlanmasına dair sembol projelerden birisi olarak büyümeye devam edecek."

"Mustafa Cambaz'ı unutmuyacağız, unutturmayacağız"

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar arasındaki tek gazetecinin Mustafa Cambaz olduğunu hatırlatarak, "Mustafa Cambaz milli ve manevi değerlere bağlı, daima milletin iradesinin yanında, vesayetin karşısında yer alan Yeni Şafak Gazetesi'nde meslek hayatına başladı." dedi.

Cambaz'ın 15 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ'cü hainlerin ihanet girişimini duyunca sosyal medya hesabından 'Başkomutanımız meydanlara çağırıyor' diyerek meydanlara indiğini anlatan Likoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Cambaz, Çengelköy Polis Karakolu'nu ele geçirmeye çalışan darbeci hainlere karşı direnirken şehit düştü. Fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı, mesleğine aşık bir arkadaşımızdı. Kayda geçen 10 binden fazla fotoğrafı var. Türkiye'nin her bir bölgesinden 118 Ulu Cami'nin fotoğrafını çekerek oluşturduğu eserle bize bu toprakların tapusunu bıraktı. Ömrü vefa etseydi şüphesiz çok daha kıymetli eserler ortaya koyacaktı. Bu yarışmayla fotoğraf severlerin, genç fotoğrafçıların, Cambaz'ın hikayesini tamamlamasını ve hayallerini gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Mustafa Cambaz'ı unutmuyacağız, unutturmayacağız."

Törene katılanlar arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun yanı sıra Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz ve eşi Semra Cambaz ile ödül alanlar yer aldı.

Ödüller

Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat, Sağlık Bakanı Memişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve İstanbul Valisi Gül'ün elinden aldı.

"2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde birinciliğe "Mucize" isimli fotoğrafıyla AA fotomuhabiri Sergen Sezgin, ikinciliğe "Yumruk" eseriyle AA fotomuhabiri ? Emin Sansar ve üçüncülüğe "Dolunay ile Bayraktar Akıncı" fotoğrafıyla AA fotomuhabiri Osmancan Gürdoğan layık görüldü.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde birinciliği "Semazenler" isimli eseriyle Mursel Yağcıoğlu, ikinciliği "Bayraklı Baba" eseriyle Caner Başar ve üçüncülüğü "İplik Boyama" eseriyle Gülin Yiğiter kazandı.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Dron Çekimi)" kategorisinde "Çaba" isimli çalışmasıyla AA fotomuhabiri Evrim Aydın birinci, "TCG Anadolu Boğaz Geçişi" fotoğrafıyla AA fotomuhabiri Ali Atmaca ikinci ve "Flamingo" eseriyle Neşe Arı üçüncü oldu.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)" kategorilerinde ise birinciliğe "Kabotaj Bayramı Etkinlikleri" eseriyle Hüseyin Türk, ikinciliğe "Uçurtma" isimli fotoğrafıyla Murat Bakmaz ve üçüncülüğe "Kuraklık" fotoğrafıyla Ekrem Şahin layık görüldü.

"Hikayeyi Tamamla - Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü" kategorisinde ödül "Yol" adlı fotoğrafıyla Kudret Deniz Kalaycı'ya, "Gazze Özel Ödülü" kategorisinde ise ödül "Gaza is On Fire" adlı fotoğrafıyla AA fotomuhabiri Mustafa Hassona'a verildi.

Dört kategori ve iki özel ödülün olduğu fotoğraf yarışmasında toplamda 800 bin lira ödül dağıtıldı.

Yeni Şafak tarafından düzenlenen yarışmaya, başvuruların açıldığı mayıs ayından itibaren 8 bin fotoğraf gönderildi.

Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, Yeni Şafak fotomuhabiri Sedat Özkömeç ve fotoğraf sanatçısı Gül Işık'ın jürisinde yer aldığı yarışmada, kazanan fotoğraflar, ödül töreninin ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda sergilendi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, Yeni Şafak, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
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