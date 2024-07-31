Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı - Son Dakika
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Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı

Hakkari Yüksekova'da şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve diğer protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği Gençlik Merkezi açıldı.

31.07.2024 19:10
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Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit Bedirhan bebeğin babası Serkan Karakaya'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.

Anma töreninde ayrıca ilçede yapımı tamamlanan ve şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği Gençlik Merkezinin de açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlerin unutulmayacağını belirterek, "Özellikle ismini yaşatma adına daha 10 aylıkken hain terör örgütü PKK'nın yola yerleştirmiş olduğu bombanın patlaması sonucu şehit olan annesi Nurcan hanımefendi ve bebeğimiz Bedirhan Karakaya'nın ismini buraya vererek bu vatan uğruna canını seve seve veren evlatlarımızın, asker ve polislerimizin, şehitlerimizin de hatıratını da yaşatmış oluyoruz." dedi.

Güler, bu saldırılar, katliamlar, hainlikler unutulursa mutlaka tekrar edeceğini aktararak, "Biz Bedirhan bebeği de unutmayacağız. Aybüke öğretmenimizi de unutmayacağız. Yine bu topraklar uğruna canını seve seve veren nice şehitlerimizi, polislerimizi, evlatlarımızı da unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise spor tesisinin hayırlı olmasını dileyerek, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya'ya rahmet diledi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı - Son Dakika


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