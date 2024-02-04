Şehit pilotla ilgili nişan ayrıntısı kahretti

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in (33) 20 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi. Şehidin acılı babası Mehmet Gülen (62), "Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim" dedi.

"24'ÜNDE NİŞANINI YAPACAKTIK"

Nurdağı Kartal Köyü'nde kaza kırıma uğrayan polis helikopterinde şehit olan 2 pilottan Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi, Ankara Keçiören'de yaşayan ailesine verildi. Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in babası Mehmet Gülen, "Oğlum Pilot Emniyet Amiri konumundaydı. Dün acı haberi aldık; yıkıldık, telafisi yok. Acımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz, keşke olmasaydı. Ayın 24'ün de nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim. Acımız sonsuz, kimseye kırgın değilim" dedi.

Oğlunun 2011 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğunu ve 13 yıllık memur olduğunu, 8 yıldır ise pilotluk yaptığını söyleyen Mehmet Gülen, "Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı. Öğrencileri vardı. Öğrencileri de geldi gittiler sağ olsunlar. Benim oğlum pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu. O zaman Ankara gar patlamasını yaşadık. Sabah 10'u 5 geçe patlama oluyor, ben 10'u 8 geçe oğlumu arıyorum. Baba 'nereden duydun' dedi. Ben 'sesini duymak için aradım oğlum' dedim. 'Baba kapat dünya yıkılıyor burada' dedi.

15 TEMMUZ ANISINI ANLATTI: "GİT DİYE YALVARDI"

Tesadüfen aradım. 15 Temmuz'da da saat 22.10'da balkonda hanımla oturuyordum. Uçak hızla girdi Ankara merkeze doğru. 23.20 gibi arabaya bindim emniyete kadar gittim. Arabamı Etlik'e park ettim, yol tıkalıydı. Gittim oğlumu buldum. Beline kadar ıslaktı, göğsünde sırtında çelik yelek, elinde silah vardı. Git diye yalvardı oğlum, ben dedim gitmem. Böyle bir anımız olmuştu" ifadelerini kullandı.

Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri de evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Gülen'in cenazesinin yarın Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından öğlende Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.