Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

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Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Kalyoncu için Çayeli ilçesindeki Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından ilçenin Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.