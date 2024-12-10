Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı, memleketi Rize'de toprağa verildi.

10.12.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Kalyoncu için Çayeli ilçesindeki Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından ilçenin Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Isparta, Güncel, Ceyhun, Teğmen, Tören, Kaza, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:36 Esad’ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
21:26 Ancelotti, Arda Güler’in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu
21:03 MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışladı MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:40 Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet
20:34 Tel Rıfat komutanından “Türkiye“ çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek
20:30 Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 16:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.