Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini doğrudan sunmak amacıyla düzenlediği mahalle ziyaretlerine, Kuzeyşehir'de devam etti. Yılmaz, "Halkımızla iç içe olmak, onların yanında olmak, bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Kuzeyşehirlilerle buluşan Başkan Yılmaz, her vatandaşı birebir dinleyerek öneri, şikayet ve talebini not aldı. Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ve ziyaretlerini aralıksız süreceğini kaydetti. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlerimizi; mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinlemek, birlikte çözüm yolları bulmak ve komşularımızla kaynaşmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Halkımızla iç içe olmak, onların yanında olmak bizim en büyük önceliğimiz. Mahalle ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın mutluluğunu ve memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Her zaman halkımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, gençlerimizin, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesini sağlamak ve mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için birçok konuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak, bu çalışmaların yeterli olmadığının farkındayız. Halkımızın taleplerine ve önerilerine her zaman açığız. Mahallemizin daha iyi bir hale gelmesi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın düşünceleri, bizim için çok değerli. Bu nedenle sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları bulmak için bir araya geliyoruz. Her bir yurttaşımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın dile getirdiği her türlü öneri ve şikayet, bizim için çok kıymetli. Hep birlikte, el ele vererek daha güzel yarınlara ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Sorunlarımızı birlikte çözmek ve mahallelerimizi daha yaşanabilir yapmak için her zaman vatandaşımızın yanında olacağımın bilinmesini isterim."