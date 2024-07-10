Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini doğrudan sunmak amacıyla düzenlediği mahalle ziyaretlerine, Kuzeyşehir’de devam etti. Yılmaz, “Halkımızla iç içe olmak, onların yanında olmak, bizim en büyük önceliğimiz” dedi.

10.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini doğrudan sunmak amacıyla düzenlediği mahalle ziyaretlerine, Kuzeyşehir'de devam etti. Yılmaz, "Halkımızla iç içe olmak, onların yanında olmak, bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Kuzeyşehirlilerle buluşan Başkan Yılmaz, her vatandaşı birebir dinleyerek öneri, şikayet ve talebini not aldı. Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ve ziyaretlerini aralıksız süreceğini kaydetti. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlerimizi; mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinlemek, birlikte çözüm yolları bulmak ve komşularımızla kaynaşmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Halkımızla iç içe olmak, onların yanında olmak bizim en büyük önceliğimiz. Mahalle ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın mutluluğunu ve memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Her zaman halkımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, gençlerimizin, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesini sağlamak ve mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için birçok konuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak, bu çalışmaların yeterli olmadığının farkındayız. Halkımızın taleplerine ve önerilerine her zaman açığız. Mahallemizin daha iyi bir hale gelmesi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın düşünceleri, bizim için çok değerli. Bu nedenle sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları bulmak için bir araya geliyoruz. Her bir yurttaşımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın dile getirdiği her türlü öneri ve şikayet, bizim için çok kıymetli. Hep birlikte, el ele vererek daha güzel yarınlara ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Sorunlarımızı birlikte çözmek ve mahallelerimizi daha yaşanabilir yapmak için her zaman vatandaşımızın yanında olacağımın bilinmesini isterim."

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:52:15. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement