Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının "teknopark" ilan edilmesiyle ilgi, " Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları "teknopark" ilan edildi. Bakan Kacır, Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak kurulan teknoparkın dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını kaydetti. Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."