Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla teknopark ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak" dedi.

06.05.2025 11:30  Güncelleme: 12:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının "teknopark" ilan edilmesiyle ilgi, " Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları "teknopark" ilan edildi. Bakan Kacır, Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak kurulan teknoparkın dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını kaydetti. Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

Atatürk Havalimanı için önemli karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atatürk Havalimanı için önemli karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atatürk Havalimanı için önemli karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • özlem çakıroğlu:
    Ne yaparsan yap, orası her zaman Atatürk Havalimanı olarak anılacak... 4 6 Yanıtla
  • celal doğan:
    silikon vadisi gibi yani 4 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yine kendini de yandaşı da zengin edecek halal olsun işini biliyor ne yapıp edip mızrağı çuval sığdırdı. 0 0 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    DOYMUYORDU............ 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    siz ilk seçimde gidince bizimkiler geri açacak orayı. sıkıntı etme 0 0 Yanıtla
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