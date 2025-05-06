Milyonlarca kişinin aldığı ödemelerin tutarı değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca kişinin aldığı ödemelerin tutarı değişiyor

Milyonlarca kişinin aldığı ödemelerin tutarı değişiyor

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkından kaynaklanan maaş artış miktarları da netleşti. Bununla birlikte evde bakım maaşı, aile destek, engelli maaşı, 65 yaş aylığı dail olmak üzere binlerce kişinin aldığı sosyal yardım tutarları da baştan sonra değişecek.

06.05.2025 12:08
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Memurlar, emekliler ve sosyal yardım alan vatandaşlar için Temmuz 2025, ekonomik anlamda büyük bir dönüm noktası olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı verilerini açıklamasıyla birlikte, yılın ilk dört ayına ait enflasyon rakamları netleşti. Bu veriler sadece kamu çalışanlarını değil, devletin sosyal yardım programlarından faydalanan milyonlarca kişiyi de doğrudan ilgilendiriyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 12'Yİ AŞTI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için yılın ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak belirlendi. Temmuz ayında devreye girecek olan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte, maaşlara yapılacak artış oranı şimdiden yüzde 12,29'a ulaştı. Bu oran, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarıyla birlikte daha da artabilir. Enflasyon artışı kesinleşmiş olsa da Temmuz ayında maaş ve sosyal yardım ödemelerinde uygulanacak nihai zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı TÜİK verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Bu da önümüzdeki iki ayı milyonlarca kişi için son derece kritik hale getiriyor.

Gerçekleşen dört aylık ve mayıs ile haziran ayı enflasyon beklentileri ışığında sosyal yardımlarda yaşanması muhtemel değişiklikler şu şekilde:

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE ZAMLANACAK

Maaş zamlarının yanı sıra, sosyal devlet politikaları çerçevesinde verilen sosyal yardım ödemeleri de Temmuz ayı itibarıyla güncellenecek. Enflasyondaki artışla birlikte, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı birçok destek kaleminde önemli yükselişler bekleniyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİ 11.369 TL'YE ÇIKACAK

Evde ağır hasta, yaşlı veya engelli birey bakan vatandaşlara sağlanan destek ödemesi de artıştan etkilenecek. Şu anda 10.125 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, dört aylık enflasyon verilerine göre 11.369 TL'ye çıkacak. İlerleyen aylarda açıklanacak enflasyon oranları bu tutarın daha da artmasına yol açabilir.

YAŞLILIK AYLIĞI 5.237 TL'YE YÜKSELECEK

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı, mevcutta 4.664 TL seviyesindeydi. Ancak dört aylık enflasyon oranı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, bu ödeme Temmuz ayında 5.237 TL'ye yükselecek. Kesin artış oranı ise Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

ENGELLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ

%40-69 engelli raporu olanlar: Mevcut 3.723 TL olan aylık ödeme, Temmuz'da 4.180 TL'ye yükselecek.

%70 ve üzeri engelli raporu olanlar: 5.585 TL olan ödeme, 6.271 TL'ye çıkacak.

18 yaş altı engelli yakınına bakanlar: 3.723 TL olan destek, 4.180 TL'ye ulaşacak.

TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA VERİLEN YARDIM ARTIYOR

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik olarak verilen aylık yardım da memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Halen 10.125 TL olarak yapılan ödeme, dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında Temmuz'da 11.369 TL'ye yükselecek.

SED YARDIMLARI EĞİTİM KADEMESİNE GÖRE GÜNCELLENECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, çocukların eğitim durumuna göre farklı seviyelerde artırılacak. Dört aylık enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalar, bu desteklerin Temmuz ayında yeniden düzenleneceğini gösteriyor.

Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca kişinin aldığı ödemelerin tutarı değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilgehan Göktürk:
    Değişse ne olur?Sen emeklinin hak ettiği maaşın %50 sini zaten gasp etmişsin...İlkönce onu bir düzeltin, sonra yapılması gereken zamlara bakın...Bugün normal en düşük emekli maaşı asgari ücretin 2-3 bin üstünde olması gerekiyordu.Asgari ücret kaç lira ?en düşük emekli maaşı kaç lira ona bi bakın önce...Maaşlar normal seviyesine çekilmediği sürece verdikleri verecekleri farkların hiç bir anlamı yok!!! 0 0 Yanıtla
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