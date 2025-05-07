İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Sivas'ta anneleriyle yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Kesici aletle öldürülen iki kardeşten Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlı olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İKİ EVLADINI BOĞAZLARINDAN KESİLMİŞ HALDE BULDU

Olay saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı'nda 12'nci katındaki dairede meydana geldi. Uzun süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., gece geç saatlerde eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. A.Ş. eve girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesici aletle boğazlarının kesildiği öğrenilen kardeşlerden Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.