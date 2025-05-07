İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika
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İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Sivas'ta 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşler, anneleri tarafından evlerinde boğazlarından kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlı olduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

07.05.2025 01:39
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Sivas'ta anneleriyle yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Kesici aletle öldürülen iki kardeşten Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlı olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İKİ EVLADINI BOĞAZLARINDAN KESİLMİŞ HALDE BULDU

Olay saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı'nda 12'nci katındaki dairede meydana geldi. Uzun süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., gece geç saatlerde eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. A.Ş. eve girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu.

İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesici aletle boğazlarının kesildiği öğrenilen kardeşlerden Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tuna Han:
    yaşasın ekp hükümeti yaşasın aile yılı 34 56 Yanıtla
    yr22tqr29y:
    seni konuşturan şeyin akıl olduğuna inanmıyorum, zaten aklının olduğunada inanmıyorum. 17 5
  • mavişş Kaplan:
    İdam idam idam idam 49 7 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Bu nasıl bir canilik yaaa tüylerim diken diken oldu yaaa cokkk kütü oldum nerdesğn ey adalet nerdesğn ???????????? 38 2 Yanıtla
  • gezginler:
    inşallah baba cinayeti değildir artık kaldıramıyoruz bu nedir yaa günlük haber haline geldi tövbe tövbe estağfurullah ne oluyor böyle biri eşini biri çocuğunu biri babasını 18 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Elleri arkadan bağlı olduğuna göre, işkençe yapılarak öldürüldüler. Hemde çok korkunç :( 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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