Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Tengioğlu 8 dakika önce mahkemeye çıkarılmıştı.

06.05.2025 13:24  Güncelleme: 13:44
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İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

KARAR 8 DAKİKADA ÇIKTI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli S.T, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına 8 dakika içinde karar verdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan zanlının fiziki saldırısına uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

21 YIL ÖNCE KORKUNÇ BİR CİNAYET İŞLEDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

PARTİ YA DA ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORU İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istenmişti.

Özgür Özel\'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

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Son Dakika Politika Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hamza Aktaş:
    iki.çocuğunu öldüren nasıl 16 yıl yatıp çıkıyor bu nasıl bir iş nasıl vicdan 49 0 Yanıtla
  • Emre Avcılar:
    Emsal teşkil etsinki hiçbir basın önündeki insanlara bu tarz şiddet ile şov yapılmasın kim olursa olsun şiddete hayır 46 1 Yanıtla
  • Burhan Erden:
    müebbet yemiş bir insan nasıl oluyorda dışarı çıkıyor anlamış değilim birde Kendi çocuklarını öldürmüş bu nasıl bir insan 28 0 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    İlk duruşmada tahliye. Farklı bir karar beklemeyelim. İki çocuğu öldürüp 16 yıl aldıysa, bir yumruk için tutuklanması bile sürpriz. At hırsızı tutuklanmadı bile 13 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    yat şimdi içeride 8 1 Yanıtla
  • Sezai Öztürk:
    lan adam öldürenler tutuklanmiyor tokat atan tutuklaniyor memlekete bak adamina göre hukuk degisiyor memlekette tamam yanlis kimsenin kimseye böyle bir sey yapmaya haki yokta o zaman neden herkez icin hukuk ayni degil arkadasim nokta 2 0 Yanıtla
  • SELO:
    MAZLUMU GETİRİN BANA 0 0 Yanıtla
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