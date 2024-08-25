Sel sularına kapılan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sel sularına kapılan kişinin cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.08.2024 13:00
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1) SEL SULARINA KAPILMIŞTI; 15 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra, saat 11.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bünyan'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken İhbarla bölgeye Kayseri başta olmak üzere, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Gaziantep'ten AFAD, JAK, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhittin Saraç'ın cansız bedenini ve otomobiline ait lastik, amortisör ve bazı parçaları da dere yatağında bulundu.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güllüce Mahallesi'ndeki sel ve heyelanın boyutu, hava aydınlanınca ortaya çıktı. Bünyan-Güllüce kara yolunda yer yer yarıklar ve hasara yol açan sel, yol kenarındaki bazı kayaları da dere yatağına kaydırdı. Bölgede pek çok noktada su birikintileri ve toprak yığılmaları olduğu görülürken, birçok ağaç da zarar gördü.

'BÖYLE BİR YAĞMUR, EN SONRA 1983'TE OLMUŞTU'

Muhittin Saraç'ın arkadaşı Selahattin Şahin, "Güllüce Mahallesi'nde oturuyorum. Muhittin, benim arkadaşım olurdu. Bütün ekip çalışıyor. Böyle bir yağmur, en son 1983 yılında olmuştu. Ama bu kadar şiddetli değildi. Bu yağmur değil, bir deprem gibiydi. Kayalar yol kenarındaydı. Suya kapılmış, 3 arkadaş konvoyla durmuş, Muhittin durmamış. 'Neden duruyorsunuz' diye de sormamış. Suya kapılmış ve otomobili ters dönmüş. 5 kilometrelik bir alanda arkadaşımı arıyorum" dedi.

Bünyan ilçesi ile Güllüce Mahallesi arasındaki yolda da sel sonrası heyelan meydana geldi. Ulaşımın kapandığı yolda, ekipler çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sel sularına kapılan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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