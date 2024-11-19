Selçuk Anadolu Lisesi: 108 Yıllık Bir Tarih

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108 yıllık lisenin duvarları tarih kokuyor

SİVAS - Sivas'ta 108 yıl önce eğitim öğretime başlayan ve zaman içerisinde farklı fonksiyonlarda kullanılan Selçuk Anadolu Lisesi, başarılı öğrenciler yetiştirmeyi sürdürüyor. Modern okul binalarının aksine tarihi taş binada eğitim gören öğrenciler, tüm teknolojik imkanlardan yararlanıyor.

1916 yılında Osmanlı döneminde Sivas'ta yapımına başlanan Selçuk Anadolu Lisesi, o dönem Erkek Muallim Mektebi olarak açıldı. 57 yıl boyunca sayısız öğretmenin yetiştiği tarihi okul, 1973 yılında öğretmen lisesine dönüştürüldü. Zaman içerisinde Eğitim Enstitüsü, Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan tarihi taş yapı, 1984-1985 öğretim yılında Selçuk Anadolu Lisesi olarak öğretime yeniden açıldı. Yıllar içerisinde birçok öğrencinin mezun olduğu okul, tarihi dokusu bozulmadan 108 yıl ayakta kaldı. Türkiye'nin en eski okullarından birisi olan Selçuk Anadolu Lisesi, yetiştirdiği başarılı öğrenciler ile adından söz ettirdi. Modern okullarda bulunan tüm imkanlara sahip olan Selçuk Anadolu Lisesi, 50 öğretmen kadrosu ile 600 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

"Türkiye'nin önde gelen liselerinden biriyiz"

Okula ilişkin bilgiler veren Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Davut Ataman, Selçuk Anadolu lisesinin önde gelen liseler arasında olduğunu ifade ederek, "Okulumuz; tarih ile iç içe. Öğrencilerimiz bu konuda çok şanslı. Türkiye'nin önde gelen liselerinden biriyiz. Öğrencilerimiz tarihi dokuyla iç içe yaşıyorlar. Burada başarılı olup Türk bürokrasisinde önemli yerlerde olan kişiler var. Öğrencilerin tarih bilinciyle yaşamaları ve bu tarihe sahip çıkmaları ve kültürünü almaları bizim için çok önem arz etmekte. Okulumuz, inşallah daha uzun süreler ayakta kalacak ve ülkemize faydalı, vatanını, milletini, devletini seven gençler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Burada okumak bize şanslı hissettiriyor"

11'nci sınıf öğrencisi Aybike Himyeri, "Okulumuzun tarihi olması, bizlere her anlamda güzel şeyler katıyor. Burada okumak bize şanslı hissettiriyor. Buradaki binlerce anı, bize iyi hissettiriyor. Bizim öğretmenlerimizin eskiden bu okulda okuyup bizlere öğretmen olmaları veya burada öğrenci olup çok iyi yerlerde olan birilerini görmek bizleri gururlandırıyor. Kendimizi de böyle güzel yerlerde bulacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Maalesef mezun olacağım, o yüzden çok üzgünüm"

4 yıllık lise eğitimini 2025 yılında tamamlayacak olan Yuşa Güngör ise, "Bu okulda bulunmak, benim için çok büyük bir şans. 108 yıldır bu okulda eğitim veriliyor. Ben bu okulda olmaktan çok memnunum. Maalesef mezun olacağım, o yüzden çok üzgünüm. Bu okuldan ayrıldığımda buraları çok özleyeceğim. Okulumuzun binasının tarihi olmasına rağmen modern okullardaki tüm imkanlara da sahibiz." şeklinde konuştu.

Eğitim gördüğü tarihi lisede Müdür Yardımcısı oldu

2004 yılında Selçuk Anadolu Lisesi'nde eğitim görmeye başlayan Müdür Yardımcısı Mücahit Erşan, "4 yıllık lise eğitimimi burada tamamladım. Üniversite ve iş hayatımdan sonra öğretmen olarak göreve başladım. Buraya karşı hep bir özlemim vardı. Fırsatım oldukça hep uğruyordum. İl dışında görev yaparken Sivas'a her geldiğimde bu okulun bahçesinde mutlaka bir tur atıp gidiyordum. Şu an nasip oldu, Selçuk Anadolu Lisesi bünyesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir okul. Buranın mezunlarının okula karşı gönül bağı var." diye konuştu.