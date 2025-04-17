Selçuk Kozağaçlı'nın Tahliyesi Geçici Oldu

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Cezaevinden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, savcılığın itirazı üzerine şartlı tahliye kararı kaldırılarak, tekrar cezaevine gönderildi.

"Terör örgütüne üye olma" suçundan yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunan Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi. Kozağaçlı, tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" dedi.

"Eşik puan itirazıyla" saatler sonra gözaltına alındı

Ancak, tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

İtiraz başvurusunda "Gözlemlenen tutum ve davranış değişikliği ile gelişim motivasyonunun düşük olduğu, belirlenen gelişim puanının 37,75 olup bakanlık tarafından belirlenen eşik puanı (eşik puan 40) karşılamadığı, kişinin terör örgütü üyeliğinden ayrıldığına dair somut bir beyanı veya davranışının kurumca tespit edilemediği, kendisi hakkında kurum tarafından terör örgütünden ayrıldığına dair verilen samimiyet tasdik kararının da bulunmadığı, kişinin salıverilmesi sonrası toplumla bütünleşme süreci ve gelecek motivasyonu hakkında olumlu bir kanaat oluşmadığı, topluma ve mağdura zarar verme riski konusunda anlaşılır, samimi ve olumlu bir kanaat oluşamadığı gözlemlendiğinden Bakırköy 2. İnfaz Hakimliğinin 16 Nisan 2025 tarihli kararının itirazen tetkik olunarak iptaline karar verilmesi kamu adına talep olunur" denildi.

Bunun üzerine aynı hakimlik koşullu salıverme kararını kaldırdı. Hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan Selçuk Kozağaçlı, öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen Kozağaçlı'ya adliyede çok sayıda avukat da eşlik etti. Kozağaçlı, buradaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Kozağaçlı'ya eşlik eden avukatlar "ÇHD susmadı, sasmayacak" sloganları attı.