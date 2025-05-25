Selçuk Özdağ'a Yılın Milletvekili Ödülü

(ANKARA) - Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından her yıl verilen "Yılın Milletvekili Ödülü", 2025 yılında Gelecek Partisi Muğla Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'a takdim edildi. Ankara'da gerçekleştirilen törende sunulan plaketle Özdağ, "Yılın En Başarılı Milletvekili" unvanına layık görüldü.

KAMU-DER,"Yılın Milletvekili Ödülü"nü 2025 yılı için Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ'a verdi. Plakette, "Yılın En Başarılı Milletvekili ödülüne seçilmiş bulunmaktasınız. Tebrik eder, üstün hizmetlerinizin devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. Özdağ, ödül sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Yılın En Başarılı Milletvekili seçilmem dolayısıyla KAMU-DER tarafından tevdi edilen ödül vesilesiyle KAMU-DER camiasına, değerli yönetimine ve hassaten Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'a teşekkürlerimi arz ederim."

Selçuk Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özellikle engellilerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve "Engelliler Bakanlığı" tesis edilmesi çağrılarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere toplumsal sorunlara yönelik kapsamlı öneriler sunarak yasama faaliyetlerinde aktif bir rol üstleniyor.

Selçuk Özdağ Kimdir?

1958 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan Selçuk Özdağ, öğretim üyesidir. Manisa Gençlik ve Spor Akademisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılında doçent unvanı almıştır.

Kamu görevinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün İzmir İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Akademik hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak devam etmiştir.

Siyasi kariyerinde 24, 25 ve 26. Dönemlerde Manisa Milletvekili olarak TBMM'de görev almış, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Darbeleri Araştırma Komisyonu Üyesi, Soma Maden Kazası ve Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu Üyesi ve 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Özdağ, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.