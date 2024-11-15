Selim Köse Apartmanı İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
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Selim Köse Apartmanı İddianamesi Hazırlandı

Selim Köse Apartmanı İddianamesi Hazırlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 43 kişinin ölümüne neden olan Selim Köse Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede 4 kişi için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların tutuklanmasını talep ediyor.

15.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:07
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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 43 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı'yla ilgili iddianame aylar sonra hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede 4 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, "14'ü çocuk olmak üzere toplam 43 kişinin ölümüne neden olan sorumluların tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Selim Köse Apartmanı'nın yıkılması sonucu en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 43 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Selim Köse Apartmanı ile ilgili şüpheliler müteahhit Hasan Köse, yapı denetim firma yetkilisi ve statik uygulama denetçisi Eysem Ezer, şantiye şefi Mehmet Ezer, kontrol elemanı Gülseren Altundağ Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamedeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, şu tespitler yer aldı:

"Soruşturma konusu binanın Google Earth'ten görüntüleri elde edilmiştir. Google Earth'ten alınan bina görünümleri ile dava konusu binanın mimari projesinde yer alan çatı kat plan ve cephe görünümleri kıyaslandığında; binanın çatı katının mevcut olduğu fakat çatı eğimi değiştirilerek çatı katının genişletildiği tespit edilmiştir. Tarafımıza gönderilen video ve resimlerden taşıyıcı sistem elemanlarında donatı detaylandırmalarının yapıldığı görülmektedir. Beton basınç dayanımları TS EN 13791 standardında yer alan madde 9: Şüphe duyulması durumunda beton basınç dayanım sınıfının değerlendirilmesi/ 9.2: Karot deney verilerinin kullanımı başlığı kapsamında değerlendirilmiştir. Çizelge 8: Karot verileri esas alınarak yapılan değerlendirme kriterlerine göre elde edilen en düşük karot deney sonucu tablodaki formülde belirtilen [En düşük deney sonucu ? 0.85 x (fck,spec-M)] şartını; 08.04.2023 tarihli bilirkişi raporunda bulunan bir adet karot numunesi için (dönüştürülmüş basınç dayanımı 19.68MPa) [19.68 ? 0.85 x (30 – 4)] sağlamamaktadır.  19.08.2023 tarihli bilirkişi raporunda bulunan üç adet karot numunesi için (dönüştürülmüş basınç dayanımları 21.08MPa, 23.35MPa ve 25.96MPa) [21.08 ? 0.85 x (30 – 4)] sağlamamaktadır."

"Asli ve tali kusurlular" tespit edildi

Raporda ayrıca yapım sorumlusu müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firma yetkilileri, statik uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı için "asli kusurlu", izinsiz ve projesiz çatı katındaki değişiklikten sorumlu kişi veya kişiler, belediye yapı kontrol birimi ile belediyenin ilgili birimi için ise "tali kusurlu" tespiti yapıldı.

Başsavcılık, bilirkişi raporunda, "binanın mimari projesinde yer alan çatı kat plan ve cephe görünümleri kıyaslandığında; binanın çatı katının mevcut olduğu fakat çatı eğimi değiştirilerek çatı katının genişletildiği tespiti" üzerine Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bu şahısların tespiti için müzekkere yazdı. Gelen cevap yazısında tanık beyanları ve araştırma tutanağı, araştırma ve telefonla görüşme tutanağında projeyle uygulama arasındaki farklılığı yapan kişinin şüpheli Hasan Köse olduğunun tespit edildiği belirtildi.

"Sorumluların tutuklanmasını talep ediyoruz"

Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor. Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri süreci, ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Selim Köse Apartmanı soruşturması devam ederken Ekim 2023 tarihinde Gazi Üniversitesi'nden bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi. Mayıs 2024 tarihine kadar biz Gazi Üniversitesi'nden rapor bekledik. 8 aylık bu süreçte rapor hazırlanmadı. Gazi Üniversitesi dosyayı hiçbir gerekçe göstermeden ve raporu hazırlamadan savcılığa iade etti. Savcılıkta bunun üzerine dosyayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderdi. KTÜ'den çok yetersiz olduğunu düşündüğümüz bir rapor geldi. Fakat buna rağmen şüphelilerin bir kısım isimlere asli kusurlu, bir kısım isimlere tali kusurlu bulunarak iddianame hazırlandı. Bu süreçte asli kusurlular tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi ve ardından adli kontrol kararı verildi. 14'ü çocuk olmak üzere toplam 43 kişinin ölümüne neden olan sorumluların tutuklanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selim Köse Apartmanı İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika

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