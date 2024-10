Sendikadan Açığa Alma Cezasına Tepki

Güncel

(ANKARA) - Birlik Sağlık SEN Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Şiddet uygulayan pek çok kişi ortada elini kolunu sallayarak gezerken, konuyu basında dile getiren Kahramanmaraş İl Temsilcimize hiçbir kanuna, genelgeye, yönetmeliğe uymayan iki ay memuriyetten açığa alma cezası asla ve asla kabul edilemez" dedi.

Birlik Sağlık SEN, Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mustafa Kuzugüden'e iki ay memurtiyetten açığa alma cezası verilmesini basın açıklamsıyla proteseto etti. Açıklamayı okuyan Birlik Sağlık SEN Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Kuzugüden'e verilen cezanın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şiddet uygulayan pek çok kişi ortada elini kolunu sallayarak gezerken, konuyu basında dile getiren Kahramanmaraş İl Temsilcimize hiçbir kanuna, genelgeye, yönetmeliğe uymayan iki ay memuriyetten açığa alma cezası verilmesi asla ve asla kabul edilemez. Bu yöneticiler kendi personelini koruyamıyor. Kendi personelini koruyamadığı gibi, tüzel kişiliği gereği bir tv programına katılan Birlik Sağlık SEN Kahramanmaraş il temsilcimiz Mustafa Kuzugüden'i 657 sayılı devlet memurları kanunun 15. Maddesine göre, yani devlet memuru basına beyanat veremez maddesine dayanarak tedbir amaçlı iki ay açığa alıyor. İlgili kanun ve genelgeler doğrultusunda, Sendika İl Temsilciliğiyle ilgili tüm evrakları kuruma teslim edilerek tüzel kişilik kazanmış olan ve basına beyanat vermesinde kanunen hiçbir engel olmayan Mustafa Kuzugüden'i Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nün açığa alması kanun tanımamaktır.

"Sağlık çalışanları sesini duyurmak için yıllardır çırpınıyor"

Sadece basına yansıyan şekliyle, aynı gün içerisinde, Kahramanmaraş'ta hastaneyi pompalı tüfekle basarak, doktor ve hemşireleri rehin alan bir kadın, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisinde tedavi gören hastaya tabancayla ateş edip kaçan kişi. Birkaç gün önce İzmir'in Buca ilçesinde masasında dövülen aile hekimi, önceki gün İzmir Gaziemir'de acilde kafası yere vurulan kadın doktor gibi pek çok şiddet olayı var. Sağlık çalışanları sesini duyurmak için yıllardır çırpınıyor.

"Sağlık çalışanları sağ salim evine döndüklerinde şükreder hale geldiler"

Emin olun ki, sağlıkta şiddetle ilgili her gün onlarca, belki de yüzlerce sağlık çalışanımız hakarete, küfre ve fiziki şiddete maruz kalmaktadır. Maalesef sağlıkta şiddette sınırlar kalktı. Göreve giden sağlık çalışanları sağ salim evine döndüklerinde şükreder hale geldiler. Çırpınan sağlık çalışanlarının karşısında, bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynayan yöneticiler 6331 Sayılı iş sağlığı güvenliği kanununun 4. Maddesi der ki; İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Sağlayabildiniz mi? Hayır. Biz çok şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz yaptığınız her türlü iş ve işlemde, her vatandaş gibi mevcut kanunlara uymanızı istiyoruz."