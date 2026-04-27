SENTRUM Projesi'nin Üçüncü Durağı Göynük Oldu

Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA iş birliğiyle yürütülen SENTRUM Projesi'nin üçüncü durağı Bolu'nun Göynük ilçesi oldu. Göynük Kule Kafe'de düzenlenen imza töreninde konuşan Kaymakam Talha Battal, projenin ilçenin turizm potansiyelini artıracağını belirtti. Belediye Başkanı Ali Oral ise Enerjisa ve UNDP'nin katkılarıyla güzel işler yapılacağına inandığını söyledi.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, Göynük'ün sistematik bir seçim süreci sonucunda belirlendiğini ve 18 ay sürecek çalışmalarda enerji verimliliği fizibiliteleri, kapasite geliştirme eğitimleri ve atölye çalışmaları yapılacağını açıkladı. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise her destinasyona özgü bir model geliştirdiklerini ve bu modelin yurt içi ve dışında yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Proje ile Göynük'ün Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uygun bir yeşil destinasyona dönüşmesi, turizmin dört mevsime yayılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.