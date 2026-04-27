SENTRUM Projesi'nin Üçüncü Durağı Göynük Oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SENTRUM Projesi'nin Üçüncü Durağı Göynük Oldu

27.04.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir turizm odaklı SENTRUM Projesi, Balıkesir ve İzmir'den sonra Bolu'nun Göynük ilçesinde başlatıldı. Proje kapsamında Göynük'ün yeşil destinasyon haline getirilmesi hedefleniyor.

Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA iş birliğiyle yürütülen SENTRUM Projesi'nin üçüncü durağı Bolu'nun Göynük ilçesi oldu. Göynük Kule Kafe'de düzenlenen imza töreninde konuşan Kaymakam Talha Battal, projenin ilçenin turizm potansiyelini artıracağını belirtti. Belediye Başkanı Ali Oral ise Enerjisa ve UNDP'nin katkılarıyla güzel işler yapılacağına inandığını söyledi.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, Göynük'ün sistematik bir seçim süreci sonucunda belirlendiğini ve 18 ay sürecek çalışmalarda enerji verimliliği fizibiliteleri, kapasite geliştirme eğitimleri ve atölye çalışmaları yapılacağını açıkladı. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise her destinasyona özgü bir model geliştirdiklerini ve bu modelin yurt içi ve dışında yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Proje ile Göynük'ün Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uygun bir yeşil destinasyona dönüşmesi, turizmin dört mevsime yayılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Balıkesir, Enerji, Göynük, Turizm, Güncel, İzmir, Bolu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:50:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.