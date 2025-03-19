Sera Kadıgil: Saray Rejimi Anayasa'ya Uymuyor

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerinden iktidarın Anayasa'ya uymadığını, bu nedenle yeni Anayasa yapamayacağını ifade etti.

Kadıgil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Keyfi ve gayrimeşru hak gaspına karşı, 'aslında şu madde değişse her şey hallolur' fikriyle olası bir Anayasa değişikliği şantajına dünden razı olanlar şunu unutmasın; Saray Rejimi Anayasa'ya uymuyor. Aynı Anayasa uyarınca zorunlu olan Anayasa Mahkemesi kararlarını da uygulamıyor.

Bu ortamda oturup 'aslında Anayasa'da şu madde şöyle değişse herkesin işi görülür' minvalinde yorumlar yapanlar Saray Rejimi normal bir rejimmiş, başımıza gelenler de makul hukuki işlemlermiş gibi davranarak rejimin hukuksuzluğunu meşrulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyorlar. Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapılmaz. Bu kadar açık."