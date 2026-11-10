Sera Kadıgil, Yonca Şık\'ın gözaltısını \'topuklarıma sıktırmak\' sözüyle eleştirdi

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in komisyondaki konuşmalarının ardından Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Umut ediyorum ki topuklarıma sıktırmak ya da annemi, babamı tutuklamak gibi bir şeye tevessül edecek kadar alçaklaşmamıştır kimse" dedi. Kadıgil, konuşmasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "Babamı tutuklamazsınız değil mi Osman Bey? Akın'a söyle o da tutuklamasın" diye seslendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan Kadıgil, konuşmasına HABAŞ'ta yaşanan iş cinayetlerine değinerek başladı. Son üç haftada aynı yerde üçüncü ölümcül kazanın yaşandığını ve 17 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Kadıgil, "O yüzden hakikaten bugün biraz çifte yas durumumuz var" dedi.

Kadıgil, bir gün önce komisyonda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, milletvekili Ahmet Şık'ın yakın arkadaşı Ahmet Saymadi'nin tutuklanmasını ve Şık'ın eşiyle kızı üzerinden tehdit edildiğini aktardıklarını söyledi.

Kadıgil, "Sayın Bakan yememiş, içmemiş. Bugün bu sabah Yonca, Ahmet Abinin sevgili eşi evinden gözaltına alındı. Şu an Çağlayan Adliyesi'nde savcının yanında ifade vermeye gitti. Sadece size değil, buradaki bütün milletvekillerine sormak istiyorum. Sizinle geçen dönem de mesaimiz oldu. Kıyasıya kavga ettik. Şimdi de kıyasıya bakanlığınızı eleştireceğim. Umut ediyorum ki topuklarıma sıktırmak ya da annemi, babamı tutuklamak gibi bir şeye tevessül edecek kadar alçaklaşmamıştır kimse. Bu temenni ile başlamak zorundayım" diye konuştu.

"4,5 MİLYON GENÇ NE OKULA GİDEBİLİYOR NE İŞE"

Gençlerin yoksulluk, işsizlik ve barınma sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Kadıgil, 15-29 yaş aralığında 4,5 milyon gencin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu, bu gençlerin 3 milyonunun kadın olduğunu belirtti. Kadıgil, "Gençlik Bakanı olarak karşımda oturuyorsunuz. İki yılda toplam 19 bin istihdamla övünmeniz bana çok enteresan geliyor" dedi.

Gençlik Bakanlığı'nın genel bütçe içindeki payının düştüğünü savunan Kadıgil, "Saray rejimi geçen seneki bütçeyi de çok görmüş size. Yüzde 46'dan yüzde 35'e düşürmüş genel bütçe içindeki payınızı" diye konuştu.

Bakanlığın gençlik programlarına ayırdığı kaynakları da eleştiren Kadıgil, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarın 2021'de 64 milyon lirayken 2026'da 3,5 milyar liraya çıktığını söyledi.

Kadıgil, "Cetvellerinize bakıyorum, görmüyorum. Kim bu kuruluşlar? TÜGVA mı? Kim mesela? Ensar mı? Kime veriyorsunuz siz bu 3,5 milyar parayı? Gençlerden sakındığınızı hangi sözde sivil toplum kuruluşlarına pay ediyorsunuz?" diye sordu.

"SADECE KARNINI DOYURMAYA BİLE YETMİYOR"

Üniversite öğrencilerine verilen 4 bin lira bursun yetersiz olduğunu belirten Kadıgil, günlük 133 lira olarak hesapladığı burs miktarının öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi yemekhanesinde yemek ücretinin 85 liraya çıktığını belirten Kadıgil, "Bu çocuklar hiçbir şey yiyip içmese, üç öğün gitse o yemekhanede yemek yesin, ayda 7 bin 200 TL sadece yemeğe vermesi gerekiyor. Siz bu çocuklara 4 bin lira para veriyorsunuz" dedi.

En ucuz yemekhane ücretinin 55 lira olduğunu ifade eden Kadıgil, "Hadi üç öğün de yemesin, iki öğün yesin deseniz günde 110 lira ediyor arkadaşlar. Sadece karnını doyurmaya bile yetmiyor bu para bugün bir üniversite öğrencisine" diye konuştu. Kadıgil, üniversite kantininde bir tostun 200 lira olduğunu da söyledi.

KYK YURTLARINDAKİ UYGULAMALARI GÜNDEME GETİRDİ

Kadıgil, Gebze'de bir KYK yurdunda kına gecesi düzenlendiğini, buna itiraz eden öğrencilerin yurttan atılmakla tehdit edildiğini belirterek, kadın bakan yardımcısına "Haberiniz var mı?" diye sordu. Kadıgil, geç kalan kadın öğrencilerin ailelerinin arandığını, erkek öğrenciler için aynı uygulamanın yapılmadığını belirterek, "Erkek öğrencilerin ailesi aranmıyor, kadın öğrencilerinki aranıyor" dedi.

Kadın öğrencilerin yurtlarında temizlik konusunda da farklı uygulamalar olduğunu savunan Kadıgil, "Erkek öğrencilerin yurt temizliği yapılırken, kadın öğrencilerin yurtlarında 'Siz halledersiniz' deniyor. Bunu özellikle unutulmamanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıgil, konuşmasının sonunda ise Bakan Bak'a seslendi. "Babamı tutuklamazsınız değil mi Osman Bey? Akın'a söyle o da tutuklamasın" ifadesini kullandı.