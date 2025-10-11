Serada Ürün Yetiştiriliyor

Selim Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisleri ilçe halkı ve köylerden gelen vatandaşlara ilham olması için müdürlük yerleşkesinde sera oluşturdu.

Vatandaşların "burası soğuk, ürün olmaz" demesine aldırış etmeden kurulan serada organik domates, salata, biber, patlıcan gibi birçok ürün yetiştiren ziraat mühendisleri aynı zamanda seracılıkla ilgilenmek isteyen üreticilere de örnek oluyor. İlçedeki öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak dikimi yapılan fideler, hasat zamanı geldiğinde yine öğrenciler tarafından toplanıyor. 5 mühendisin sulamasından budamasına, çapasından dikimine kadar gözleri gibi baktıkları sera, ilçe merkezi ve köylerdeki üreticilerin ilgi odağı haline geldi, onlar da hobi amaçlı kurmaya başladı.

AMAÇ SERALARDA ÜRÜN YETİŞTİĞİNİ VATANDAŞA GÖSTERMEK

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Özdemir, AA muhabirine, seranın 3 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

Serayı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle kurduklarını anlatan Özdemir, "Seramızda amacımız, sadece domates, salatalık, biber yemek değil, bölgemizde özellikle ilçemizde de seracılıkta bu ürünlerin elde edildiğini vatandaşlarımıza göstermektir." dedi.

Ürünlerin yetiştiğini görenler vatandaşlarda da sera ilgisinin oluştuğunu aktaran Özdemir, buradan öğrencilerin de yararlandığını belirtti. Özdemir, serada damlama sulama sistemi kullandıklarını, ziraat mühendislerinin özverili çalışmalarıyla bu hale geldiğini, vatandaşlardan "biz de seracılık yapmak istiyoruz" diye dönüşler aldıklarını bildirdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ÜRÜN ALDILAR

Sonbaharda da havanın soğuk olmasına rağmen ürünleri almaya devam ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekim ayı içerisindeyiz, seramız kar yağana kadar devam edecek. Mevsim şartlarımıza bağlı olarak seramızdan yaklaşık 4-5 aydır ürün alıyoruz. Ürünlerimiz gayet lezzetli ve organik olduğundan büyük de bir ilgi var."

"ÜRETİCİLER HOBİ OLARAK BAŞLADI"

Ziraat mühendislerinden Ramazan Irgın da amaçlarının çiftçilere örnek teşkil etmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ilk geldiğimizde hiç sera yetiştiriciliği yoktu. 2022'de seramızı kurduğumuzdan beri beş farklı üründe farklı çeşitler denemekteyiz, demonstrasyon çalışmaları yapmaktayız. Verdiğimiz destekle beraber buradaki üreticilerimiz de hobi amaçlı üretime başladılar." şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK HEVESLİLER"

Tuğba Genel ise seracılıkla ürünleri yetiştirip vatandaşlara örnek oldukça heyecanlandıklarını vurguladı.

Seranın her türlü bakımını kendilerinin yaptığını işaret eden Genel, şöyle devam etti:

"Tüm arkadaşlarımızla çok özverili ve severek çalışıyoruz. Aldığımız olumlu dönüşleri gördükçe yorgunluğumuz sevince dönüşüyor, özellikle çocuklar çok hevesliler. Onları toprakla, bitkiyle buluşturuyoruz. Dikiminde rol aldıkları fidelerin büyüdüğünü görmek, hasat vakti geldiğinde de ürünleri toplamak onları mutlu ediyor. Bunun dışında gelen çiftçilerimize tanıtımını yapıyor ve bilgilendiriyoruz."

"GAYET GÜZEL ÜRÜN ALDIK"

Vatandaşlardan Ömer Akbaba, "Serayı, İlçe Tarım Müdürlüğünde güzel bir uygulama yapınca gördük biz de denemek istedik. Fidelerimizi tedarik ettiler, bakımıyla ilgili çalışmalarda bize destek oldular. Domates, biber, fasulye ve biber ektik. Gayet güzel ürün aldık." ifadelerini kullandı.