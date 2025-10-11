Serada Ürün Yetiştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Serada Ürün Yetiştiriliyor

Serada Ürün Yetiştiriliyor
11.10.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selim Tarım Müdürlüğü, serada organik ürünler yetiştirerek halka örnek oluyor ve ilham veriyor.

Selim Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisleri ilçe halkı ve köylerden gelen vatandaşlara ilham olması için müdürlük yerleşkesinde sera oluşturdu.

Vatandaşların "burası soğuk, ürün olmaz" demesine aldırış etmeden kurulan serada organik domates, salata, biber, patlıcan gibi birçok ürün yetiştiren ziraat mühendisleri aynı zamanda seracılıkla ilgilenmek isteyen üreticilere de örnek oluyor. İlçedeki öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak dikimi yapılan fideler, hasat zamanı geldiğinde yine öğrenciler tarafından toplanıyor. 5 mühendisin sulamasından budamasına, çapasından dikimine kadar gözleri gibi baktıkları sera, ilçe merkezi ve köylerdeki üreticilerin ilgi odağı haline geldi, onlar da hobi amaçlı kurmaya başladı.

6 ay karın yerle kaldığı ilde domates yetiştiriyorlar! Verim ihya etti

AMAÇ SERALARDA ÜRÜN YETİŞTİĞİNİ VATANDAŞA GÖSTERMEK

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Özdemir, AA muhabirine, seranın 3 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.
Serayı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle kurduklarını anlatan Özdemir, "Seramızda amacımız, sadece domates, salatalık, biber yemek değil, bölgemizde özellikle ilçemizde de seracılıkta bu ürünlerin elde edildiğini vatandaşlarımıza göstermektir." dedi.

Ürünlerin yetiştiğini görenler vatandaşlarda da sera ilgisinin oluştuğunu aktaran Özdemir, buradan öğrencilerin de yararlandığını belirtti. Özdemir, serada damlama sulama sistemi kullandıklarını, ziraat mühendislerinin özverili çalışmalarıyla bu hale geldiğini, vatandaşlardan "biz de seracılık yapmak istiyoruz" diye dönüşler aldıklarını bildirdi.

6 ay karın yerle kaldığı ilde domates yetiştiriyorlar! Verim ihya etti

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ÜRÜN ALDILAR

Sonbaharda da havanın soğuk olmasına rağmen ürünleri almaya devam ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekim ayı içerisindeyiz, seramız kar yağana kadar devam edecek. Mevsim şartlarımıza bağlı olarak seramızdan yaklaşık 4-5 aydır ürün alıyoruz. Ürünlerimiz gayet lezzetli ve organik olduğundan büyük de bir ilgi var."

"ÜRETİCİLER HOBİ OLARAK BAŞLADI"

Ziraat mühendislerinden Ramazan Irgın da amaçlarının çiftçilere örnek teşkil etmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ilk geldiğimizde hiç sera yetiştiriciliği yoktu. 2022'de seramızı kurduğumuzdan beri beş farklı üründe farklı çeşitler denemekteyiz, demonstrasyon çalışmaları yapmaktayız. Verdiğimiz destekle beraber buradaki üreticilerimiz de hobi amaçlı üretime başladılar." şeklinde konuştu.

6 ay karın yerle kaldığı ilde domates yetiştiriyorlar! Verim ihya etti

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK HEVESLİLER"

Tuğba Genel ise seracılıkla ürünleri yetiştirip vatandaşlara örnek oldukça heyecanlandıklarını vurguladı.

Seranın her türlü bakımını kendilerinin yaptığını işaret eden Genel, şöyle devam etti:

"Tüm arkadaşlarımızla çok özverili ve severek çalışıyoruz. Aldığımız olumlu dönüşleri gördükçe yorgunluğumuz sevince dönüşüyor, özellikle çocuklar çok hevesliler. Onları toprakla, bitkiyle buluşturuyoruz. Dikiminde rol aldıkları fidelerin büyüdüğünü görmek, hasat vakti geldiğinde de ürünleri toplamak onları mutlu ediyor. Bunun dışında gelen çiftçilerimize tanıtımını yapıyor ve bilgilendiriyoruz."

6 ay karın yerle kaldığı ilde domates yetiştiriyorlar! Verim ihya etti

"GAYET GÜZEL ÜRÜN ALDIK"

Vatandaşlardan Ömer Akbaba, "Serayı, İlçe Tarım Müdürlüğünde güzel bir uygulama yapınca gördük biz de denemek istedik. Fidelerimizi tedarik ettiler, bakımıyla ilgili çalışmalarda bize destek oldular. Domates, biber, fasulye ve biber ektik. Gayet güzel ürün aldık." ifadelerini kullandı.

6 ay karın yerle kaldığı ilde domates yetiştiriyorlar! Verim ihya etti
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Selim, Tarım, kars, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serada Ürün Yetiştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li eski belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı CHP'li eski belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var 1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var
Manifest Grubu ve Aydeed’e ’Hayasızca Hareketler’ Suçlamasıyla İddianame Kabul Edildi Manifest Grubu ve Aydeed'e 'Hayasızca Hareketler' Suçlamasıyla İddianame Kabul Edildi
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Dursun Özbek’ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
Cezaevinde dehşet Müebbet hükümlüsü sayım sırasında gardiyanlara bıçakla saldırdı Cezaevinde dehşet! Müebbet hükümlüsü sayım sırasında gardiyanlara bıçakla saldırdı
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
Emekli Albay Özeller hakkında iddianame hazırlandı 6 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor Emekli Albay Özeller hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Real Madrid karaını verdi Arda Güler’in kariyerini değiştirecek imza Real Madrid karaını verdi! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek imza
Bakan Yerlikaya’dan ehliyet yenileme için kritik uyarı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak Bakan Yerlikaya'dan ehliyet yenileme için kritik uyarı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı

11:51
Pervin Buldan: Komisyondan İmralı’ya 5 kişi gidecek, Öcalan özel konuşacak
Pervin Buldan: Komisyondan İmralı'ya 5 kişi gidecek, Öcalan özel konuşacak
11:41
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor Bahçeli’nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz
11:19
Alman bakandan tartışma yaratan sözler: İktidar değişirse İsrail’e kaçarım
Alman bakandan tartışma yaratan sözler: İktidar değişirse İsrail'e kaçarım
11:06
Kucak kucağa oturdular Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde
Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde
10:47
Fenerbahçe’de yaprak dökümü İlk 11’in değişmez isimleri de yolcu
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
10:44
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı
10:10
Trump’ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
09:12
Türk askerinin Gazze’deki görevi belli oldu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
08:53
Esad’dan aylar sonra haber var İşte yeni bağımlılığı
Esad'dan aylar sonra haber var! İşte yeni bağımlılığı
08:10
Fiyat etiketlerinde yeni dönem Resmi Gazete’de yayımlandı
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
07:58
Kırmızı bültenle aranan ’’Don Vito’’ lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan ''Don Vito'' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
05:16
İsrail yine ateşkesi bozdu 10’dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı
İsrail yine ateşkesi bozdu! 10'dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı
00:40
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
00:08
Donald Trump: Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 12:26:11. #7.12#
SON DAKİKA: Serada Ürün Yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.