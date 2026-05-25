Serenay Sarıkaya Serbest Bırakıldı

İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serenay Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu'nda test örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sarıkaya, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Sarıkaya, burada uyuşturucu testi için gerekli örneklerin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerince yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkeye deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktardaki kokainin karaya inmeden ele geçirildiği, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerlerinin tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısının tutuklandığı, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulduğu bildirilmişti.

Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.

Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 20'ye yükselmişti.

Gözaltındaki 20 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, işlemleri tamamlanan zanlılardan 9'u serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmış, Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş, "yurt dışı çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverilmişti. Ayrıca, Hakan Aydın ve Yaşar Özdaş hakkında "imza atma yükümlülüğü" getirilmişti.

Şüpheli Hakan Aydın'ın ikametgahında bulunan ve uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu kabul eden kişiyle birlikte hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 26 kişi olmuştu.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alınmıştı. Kesimer ve Ünal, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Bezek ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.