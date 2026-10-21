Serhat Sökmen mazbatasını alarak İzmir Barosu Başkanlığı görevine başladı

(İZMİR) - İzmir Barosu'nun yeni Başkanı Serhat Sökmen, mazbatasını alarak görevine başladı. Baroda yapılan devir teslim töreninde konuşan Sökmen, baronun tüm üyelerini kapsayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini, mesleki sorunlara odaklanacaklarını ifade etti. Görevi devreden Sefa Yılmaz ise İzmir Barosu'nun hukukun üstünlüğü ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların devam edeceğine inandığını söyledi.

İzmir Barosu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mazbata töreni öncesinde baro binası önüne gelen yeni Baro Başkanı Serhat Sökmen'e, babası avukat Özdemir Sökmen tarafından altın Atatürk rozeti hediye edildi.

"ÖNCELİĞİMİZ MESLEĞİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARI"

Mazbatasını alarak görevine başlayan İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, şunları söyledi:

"Bugün burada meslektaşlarımızın özgür ve hür iradesiyle tecelli eden büyük bir güvenin, onurlu bir görevin ilk adımını atıyoruz. Aldığımız bu mazbata, oy veren, vermeyen, fikri, inancı ve dünya görüşü ne olursa olsun tüm İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımızın ortak iradesinin ve baromuza olan sarsılmaz inancının simgesidir.

İzmir Barosu hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığı gibi kimsenin hedef tahtası veya polemik malzemesi de değildir. Yönetim anlayışımız ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayıştır. Dili, ırkı, inancı, siyasi düşüncesi ne olursa olsun baromuzun kapısı da gönlü de her bir meslektaşımıza sonuna kadar açıktır. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Baromuzu fildişi kulelerden değil, meslektaşlarımızla adliye koridorlarında omuz omuza, katılımcı bir anlayışla ve ortak akılla yöneteceğiz. Dışarıda hangi siyasi tartışma yaratılmaya çalışılırsa çalışılsın bizim pusulamız ve tek gündemimiz bellidir. Bizim ana önceliğimiz, tek odağımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yaşadığı derin sorunlardır.

Genç meslektaşlarımızın karşılaştığı ekonomik ve mesleki zorluklar, adliyelerde ve bürokraside savunmanın önüne çıkan engeller ve avukatlık mesleğinin itibarını koruma mücadelesi bizim asıl sorumluluğumuzdur. Siyasi polemiklerle vakit kaybetmeyerek tüm enerjimizi meslek onurunu yükseltmeye ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya sarf edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden, evrensel hukuk kurallarından ve insan haklarından milim sapmadan savunmanın bağımsızlığını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir haksız algı operasyonu bizim bu kapsayıcı, eşitlikçi ve meslek odaklı duruşumuzu gölgeleyemeyecektir. İzmir Barosu, her bir avukatın sığınacağı güvenli bir liman, hakkını arayacağı güçlü bir çatı olmaya devam edecektir. Güveniniz ve desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, birliğiniz daim olsun, değerli meslektaşlarım."

"BARONUN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN YANA TAVRI SÜRECEK"

Törende Baro Başkanlığı görevini devreden avukat Sefa Yılmaz da şöyle konuştu:

"Pazar günü seçim gerçekleştirildi. Ben 2022 ve 2024 yıllarımda görevlendirilen baro başkanı olarak her genel kuruldaki konuşmamın başında dedim ki, evet hepimiz avukatız. Bu genel kurullarda her şeyin tartışılması gerekir ama birbirimizi kırmadan, 'kötücül dil kullanmadan', hakaret etmedin. Yeni bir genel kurulu tamamladık ve bu söylemleri büyük ölçüde gerçekleştirdik. Ben o gün orada konuşan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzmir Barosu'nun tarihi bir asırdan fazla. Bu tarihin Cumhuriyet dönemine denk gelen süreçlerinde baronun tavrı her zaman hukukun üstünlüğünden yana oldu. Bugün, İzmir Barosu'nun toplumsal olaylara karşı reflekslerinin devam edeceğine olan inancıyla bu görevi devretmek üzere buradayım. Hep söyledik, İzmir Barosu ülke hukuk tarihinin olduğu kadar tüm yönleriyle, sosyal siyaset, ekonomik her alanda sözünü söyleyen ve bunu görev olarak gören bir anlayışı savundu. İzmir Barosu kadını, doğayı, çocuğu, sokakta yaşayan hayvanları savundu. Mücadele alanları sadece adliyeye sınırlı olmamalı. İzmir Barosu'nun yönetimleri her zaman Cumhuriyet değerlerini savundu. Bağımsız yargıyı savundu. Tüm yönetimler bu anlayışları hayata geçirmek için özveriyle çalıştılar. Biliyorum ki yeni başkanımız, yeni yönetimimiz de bu anlayışı sürdüreceklerdir."