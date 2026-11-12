Serra Erdoğan Brüksel\'de 2026 Fütürist Sanat Onur Ödülü\'nü aldı

(ANKARA) - Belçika'nın başkenti Brüksel, dünya turizminin önemli buluşmalarından "Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı 2026"ya ev sahipliği yaptı. Küresel turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren zirvede, turizm yatırımları, yapay zeka, ulaşım altyapısı, sınır güvenliği ve seyahat özgürlüğü masaya yatırıldı. Buluşmada, Türk sanatçı Serra Erdoğan, savaşlardan etkilenen kadın ve çocuklara adadığı eseriyle "2026 Fütürist Sanat Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'nde düzenlenen "Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı 2026", hükümet temsilcilerini, uluslararası yatırımcıları, diplomatları, teknoloji şirketlerini ve turizm sektörünün üst düzey yöneticilerini Brüksel'de buluşturdu.

World Tourism Forum Institute tarafından gerçekleştirilen iki günlük organizasyonda, küresel turizmin geleceğini şekillendiren ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra uluslararası seyahat sistemlerinin güvenliği, sürdürülebilir yatırımlar ve ülkeler arasındaki iş birliği fırsatları değerlendirildi.

"BİRBİRİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAYALIM"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren World Tourism Forum Institute Başkanı Bulut Bağcı, turizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve insani bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Dünya hepimizin dünyası. Seyahat etmek bir özgürlüktür. Kim olursak olalım, nereden gelirsek gelelim, lütfen birbirimizin özgürlüğüne saygı duyalım ve birbirimizin özgürlüğünü kısıtlamayalım" dedi.

Turizmin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki stratejik rolüne dikkati çeken Bağcı, sürdürülebilir büyümenin güçlü ulaşım ağları, dijital bağlantılar, enerji sistemleri ve kamu hizmetleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sektörün ülkelerin uzun vadeli kalkınmasında belirleyici bir rol üstlendiğini ifade eden Bağcı, "Turizm, bir ülkenin temel altyapı yatırımıdır. Turizmde büyümek istiyorsanız önce o büyümeyi taşıyacak altyapıyı inşa etmelisiniz. Bu yatırımın getirisi ziyaretçilerle sınırlı kalmaz; vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir, ticareti güçlendirir ve ülkenin rekabet gücünü artırır" diye konuştu. Bağcı, turizmin toplumlar arasında kültürel etkileşimi güçlendirdiğini ve insanların birbirini anlamasında önemli bir rol oynadığını da vurguladı.

ULUSLARARASI YATIRIMLARIN GELECEĞİ KONUŞULDU

Küresel Liderlik ve Yatırım temasıyla gerçekleştirilen forumun ilk gününde turizm projelerinin finansmana erişimi, destinasyonların gelişimi ve uluslararası yatırımların geleceği ele alındı. Toplantıya visit.brussels CEO'su Patrick Bontinck, Capital European Affairs Başkanı Dr. István Ujhelyi, Accor Grup CEO Yardımcısı Jean-Jacques Morin ve Google EMEA Ürün Ortaklıkları Başkanı Aileen Dalisay gibi isimler katıldı. ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn da video mesajıyla küresel turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Forumun ikinci gününde ise yapay zekanın turizm sektörüne etkileri, sınır geçişlerinde güvenlik, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve uluslararası seyahat sistemlerine duyulan güven öne çıktı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, IATA ve Booking.com gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, turizmin geleceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

TÜRK SANATÇI ERDOĞAN ÖDÜL ALDI

Global Tourism Forum, küresel turizm gündeminin yanı sıra sanat ve kültür alanındaki çalışmalara da ev sahipliği yaptı. Türk sanatçı Serra Erdoğan, "Düşüncenin Görünür Hali" (The Visible Form of Thought) teması kapsamında 2026 Fütürist Sanat Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Erdoğan'ın savaşlardan etkilenen kadın ve çocuklara adadığı "Savaşın Çalamadığı Renkler" (The Colors War Could Not Steal) adlı eseri, uluslararası buluşmanın dikkat çeken sanat çalışmalarından biri oldu.

Kadınların gücünü, yaşamın sürekliliğini ve umudu merkeze alan eser, canlı renkler, geometrik formlar ve sembolik anlatımıyla savaşların yol açtığı yıkıma karşı barış ve dayanışma mesajı verdi.

TURİZMDE ORTAK GELECEK MESAJI

8 Kasım'da Brüksel Belediye Binası'nda düzenlenen karşılama gecesiyle başlayan organizasyon, 9 Kasım'da Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'nde gerçekleştirilen Dünya Turizm Ödülleri ve Gala Yemeği ile devam etti. İki günlük forum, 10 Kasım'da düzenlenen "Turizm Yatırımları ve Güvenliği için Brüksel Gündemi" başlıklı kapanış oturumuyla sona erdi.

Küresel turizmde ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan World Tourism Forum Institute Başkanı Bulut Bağcı, "Hepimiz aynı dünyayı paylaşıyoruz. Sorumluluğumuz, insanların bu dünyayı keşfedebilmesini, kültürlerin buluşmasını ve fırsatların daha fazla topluma ulaşmasını sağlamak. Seyahat özgürlüğünü koruduğumuzda, insanların birbirini anlamasını sağlayan en güçlü yollardan birini de korumuş oluruz" dedi.