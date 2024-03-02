SETA Genel Koordinatörü: Antalya Diplomasi Forumu Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği - Son Dakika
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SETA Genel Koordinatörü: Antalya Diplomasi Forumu Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği

SETA Genel Koordinatörü: Antalya Diplomasi Forumu Türkiye\'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği olduğunu belirtti. Duran, forumun dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda diplomat, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, ADF'nin dünyadaki sorunların çözümü için bir platform olduğunu ifade etti. Ayrıca, Duran Gazze ve İsrail'in katliamları gibi önemli konuların da forumda ele alındığını ve Türkiye'nin bölgede istikrar kurma ve işbirliğini arttırma hedefinin ADF ile desteklendiğini söyledi.

02.03.2024 18:19
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SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, " Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği olduğu kanaatindeyim." dedi.

Duran, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'yi Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "çok önemli bir forum" olarak nitelendiren Duran, forumun dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda diplomat, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Duran, ADF'nin "kriz çağında diplomasinin hala önemli olduğunu" aktaran bir organizasyon olduğuna değinerek, "(ADF), bu çerçevede 'dünyadaki sorunların çözülmesi için neler yapılabilir'i arayan bir platform olması sebebiyle de önemli." diye konuştu.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden foruma çok sayıda kişinin katıldığını aktaran Duran, dünyadaki temel meseleler ve ikili meselelerin burada konuşulduğunu kaydetti.

Duran, "ADF'nin, Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ne kadar devam edeceğinin henüz belli olmadığını vurgulayan Duran, "En son Putin, Ukrayna'ya Batılıların asker göndermesi durumunda başlarına neler geldiğini hatırlatarak, tekrar bir nükleer savaş hatırlatması yaptı." şeklinde konuştu.

Dünyadaki siyasi gerginliğe dikkati çekti

Duran, bu gerginliğin "zannedilenin de üzerinde bir yerde olduğunu" vurgulayarak, söz konusu siyasi atmosferde en önemli konunun "Gazze ve İsrail'in katliamlarının "olduğunun altını çizdi.

Bölgedeki durumun ADF'de çok sık konuşulduğunu söyleyen Duran, moderatörlüğünü yaptığı panelde katılımcıların "yeni bir Orta Doğu'yu düşünmeye " çalıştığını dile getirdi.

Duran, "iki devletli çözümün bile" pek mümkün görülmediği bir atmosferin olduğuna işaret ederek, belirli "pahaları ödemeden" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin savaşı devam ettirmeye çalışacağını aktardı.

ABD'nin de" koşulsuz desteği" ile savaşın devam ettirileceğine değinen Duran, bunu engellemenin mümkün olmadığı bir ortam olduğunu belirtti.

Duran, İsrail'e karşı tepkilere değinerek, "Fakat bir taraftan da dünya halkları, Batı'daki halklar da dahil olmak üzere, bu insan haklarını ihlal eden, hukuku hiçe sayan bu katliamlara karşı seslerini yükseltmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

ADF'nin bu açıdan çok önemli bir forum olduğunu vurgulayan Duran, Gazze konusunda çeşitli toplantılar yapıldığını kaydederek,"Bu açılardan bakıldığında ben Türkiye'nin bölgede istikrar kurma, güvenliği sağlama ve işbirliğini arttırma hedefinin Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın 2023 beyannamesinde ortaya koyduğu ve Türkiye Yüzyılı olarak da söylediği çabaların çok önemli bir göstergesi olarak, bir aktivitesi olarak görüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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