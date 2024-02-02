SETA panelinde ABD\'nin Türkiye\'ye F-16 satışı ve Orta Doğu varlığı ele alındı

NEW Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını onaylamasını ve ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını ele aldı.
ABD'nin başkenti Washington'daki SETA ofisinde çevrim içi düzenlenen panelde, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaya yönelik kararı ile ABD'nin Irak ve Suriye'den çekileceğine yönelik iddialar üzerinde duruldu.
SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA Washington D.C. Koordinatörü Kadir Üstün ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Mustafa Kibaroğlu katıldı.
ABD-Türkiye arasında yer yer yaşanan problemin sadece F-16 veya F-35 savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Duran, şunları söyledi:
"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler sadece savunma sanayisiyle sınırlı değil. Terörle mücadele de var. ABD'nin YPG'ye desteğini biliyorsunuz ve FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen halen Pensilvanya'da. Dolayısıyla bunlar Türk kamuoyu açısından da önemli konulardır. Ancak yeni bir atmosfere sahibiz ve bunun müzakerelere çok daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum."
ABD'nin Irak ve Suriye'den çekileceğine yönelik iddialara da değinen Prof. Dr. Duran, "Bu, bir yeniden konumlandırmanın olduğu anlamına gelir. ABD'nin Irak'tan, Irak ve Suriye'den çekilmesini beklemiyorum. Bu, İran'ın bu iki ülkede çok daha güçlü olmasına izin verdiğiniz anlamına gelir." dedi.
Prof. Dr. Duran, ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'i yalnız bırakmayacağını ifade ederek, "İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle Orta Doğu'da çok tehlikeli gelişmeler yaşanabilir ve böyle bir ortamda Türkiye ile ABD'nin birlikte çalışması çok önemli." diye konuştu.
SETA Washington D.C. Koordinatörü Üstün ise Türkiye'nin, F-16'lar dışında Avrupa menşeili savaş uçaklarıyla da ilgilendiğini belirttiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde savunma sanayisi alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.
Üstün, "Bu süreç Türkiye'nin ulusal caydırıcılık kabiliyetini koruma ve genişletme hikayesidir." ifadesini kullandı.
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Son Dakika › Güncel › SETA panelinde ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve Orta Doğu varlığı ele alındı - Son Dakika
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