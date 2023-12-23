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CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanı'nın avukatı Uğur Mumcu davasında katilleri savunduğunu gizlemek istiyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanı'nın avukatı Uğur Mumcu davasında katilleri savunduğunu gizlemek istiyor

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın Uğur Mumcu davasında katilleri savunduğuna ilişkin açıklamalarına erişim engeli getirildiğini belirtti. Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın avukatının yaptıklarını gizlemek istediğini ve bu kararların yaptıklarını unutturmayacağını söyledi.

23.12.2023 - 15:10,
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Cumhurbaşkanı'nın avukatı Uğur Mumcu davasında katilleri savunduğuna ilişkin açıklamamıza ve haberlere erişim engeli getirmiş. Cumhurbaşkanı'nın avukatı yaptıklarından o denli utanıyor ki Uğur Mumcu davasında katilleri nasıl savunduğu bilinmesin, duyulmasın istiyor. Çünkü Uğur Mumcu bu halkın vicdanıydı, kulağıydı, sesiydi. 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi' demişti, unutmadık. Ama sizi de unutmadık. Bu kararlar da yaptıklarınızı unutturmayacak" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın; 24 Ocak 1993'te arabasına konulan bomba ile katledilen gazeteci, yazar Uğur Mumcu davasında sanık avukatı olduğuna ilişkin açıklamalara erişim engeli getirildiğini belirtti. Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'nın avukatı Uğur Mumcu davasında katilleri savunduğuna ilişkin açıklamamıza ve haberlere erişim engeli getirmiş. Avukat Bey, bu kadar utanmakta haklı. Bu bir itibar davası değil bir utanç davası çünkü. Cumhurbaşkanı'nın avukatı yaptıklarından o denli utanıyor ki Uğur Mumcu davasında katilleri nasıl savunduğu bilinmesin, duyulmasın istiyor. Çünkü Uğur Mumcu bu halkın vicdanıydı, kulağıydı, sesiydi. 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi' demişti, unutmadık. Ama sizi de unutmadık. Bu kararlar da yaptıklarınızı unutturmayacak. Vakti zamanında 'Tuğlayı çekersek duvar yıkılır' diyenler, işte duvarınız, biz tuğlayı çekmeye de duvarı yıkmaya da kararlıyız."

CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanı\'nın avukatı Uğur Mumcu davasında katilleri savunduğunu gizlemek istiyor
Kaynak: ANKA
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