"Sevgili" yalanıyla tuzağa çektiler, dövüp neyi var neyi yok çaldılar - Son Dakika
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"Sevgili" yalanıyla tuzağa çektiler, dövüp neyi var neyi yok çaldılar

"Sevgili" yalanıyla tuzağa çektiler, dövüp neyi var neyi yok çaldılar

Adana'da 25 yaşındaki kadın 50 yaşındaki iş insanı sevgilisini "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" diyerek çağırdı. Genç kadının 3 arkadaşı buluşma yerine gelen adamı dövüp başına silah dayadı. Şüpheliler adamın cep telefonunu, cüzdanını, otomobilini ve 613 bin 500 lirasını gasp ettiler.

16.05.2025 09:59
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 13 Mayıs 02.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. D.A. (25) cep telefonuyla aradığı iş insanı sevgilisi M.T'yi (50), "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" diyerek yanına çağırdı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA PARASINI GASBETTİLER

M.T., otomobiliyle D.A.'nın verdiği adrese gitti. Bu sırada apartmanın bahçesindeki çalıların arkasında saklanan D.A.'nın arkadaşları Mutlu U. (27), Muhammet K. (18) ve İ.Ç. (17), M.T.'yi darbedip, daireye çıkardı. Burada M.T.'nin başına tabanca dayayan şüpheliler, cep telefonu, cüzdanı ve cebindeki 3 bin 500 lirayı gasbetti.

'Sevgili' yalanıyla tuzağa çektiler, önce dövüp sonra neyi var neyi yok çaldılar

OTOMOBİLİNİ VE 600 BİN LİRASINI ÇALDILAR

Silahlı şüpheliler, tehdit ettikleri M.T.'nin cep telefonundan banka hesabına girip, 10 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. M.T.'yi ölümle tehdit eden şüpheliler, otomobilin torpido bölümündeki 600 bin lirayı da alarak, kaçtı. Bölgedeki bir pastaneye sığınan M.T., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin ambulansta tedavi ettiği M.T., evine döndü.

'Sevgili' yalanıyla tuzağa çektiler, önce dövüp sonra neyi var neyi yok çaldılar

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Mutlu U., Muhammet K., İ.Ç. ile saklanmalarına yardım eden Mahmut E. (19) ve Yusuf B.'yi (28) gözaltına aldı. Evdeki aramada, olayda kullandıkları tabanca, M.T.'nin güneş gözlükleri, kimlik ve banka kartları ele geçirildi. M.T.'yi olay yerine çağıran D.A. ise bulunamadı.

'Sevgili' yalanıyla tuzağa çektiler, önce dövüp sonra neyi var neyi yok çaldılar

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu U., Muhammet K. ile İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Mahmut E. ile Yusuf B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin, D.A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sevgili' yalanıyla tuzağa çektiler, dövüp neyi var neyi yok çaldılar - Son Dakika

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