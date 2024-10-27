Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi - Son Dakika
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Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam'a konser vermesi için 5 milyon 300 bin lira ödeme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezin temizlenmesi için bakanlıktan yardım istedi. Belediyenin 4. faz çalışmaları ve yağmur ayrıştırmaları için müdahalelerin sürdürdüğünü belirten Tugay "Biz belediyemizin gücüyle yapabildiğimiz her şeyi yapacağız bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bakanlık seyir mi edecek yoksa çalışmalara katılacak mı göreceğiz hep beraber" dedi.

27.10.2024 07:54  Güncelleme: 08:59
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan ve 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi.

"BELEDİYEMİZİN GÜCÜYLE BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜYORUZ"

Belediyenin 4. faz çalışmaları ve yağmur ayrıştırmaları için müdahalelerin devam ettiğini belirten Tugay, "Biz kendi bildiğimiz yolda yürüyoruz. Dip taraması için de arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Biz belediyemizin gücüyle yapabildiğimiz her şey yapacağız ve bir sonuç alacağımıza da inanıyoruz.

"BAKANLIK BİR ŞEY YAPMAZSA BÜTÜN DÜNYA BİLECEK"

Bakanlık seyir mi edecek, göstermelik işler mi yapacak, yoksa gerçekten katılacak mı bu hep beraber göreceğiz. Yani yapmazlarsa yapmayacaklarını bütün İzmir bütün Türkiye bütün dünya bilecek. Burası onların hizmet etmek zorunda olduğu bir şehir. Zahmet olacak ama onlar da katkılarını versinler" diye konuştu.

Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Cemil Tugay, Şevval Sam, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (98)

  • Ulku Girgin:
    halka moral olmak adına konser düzenlemek Cumhuriyetimizi kutlamak Çok doğru bir davranış Körfez Bu ülkenin Körfezi Tabii ki devletin de temizliği için destek olması lazım Çok doğru bir davranış sergilemiş başkanımız 51 664 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Halka moral verecekse 2 saat cumhuriyet için bedava söylesin şevval hanım, amaa nerdeee ayrıca heryerde dinleyeceğimiz şarkı için 5 milyon verilmez 5 milyonu millete hizmet için harcasa halkun morali daha yükselir 25 0
    Mustafa karaca:
    Tabi tabi. Paranızı başka işlerde kullanın, çöpünüzü, pisliğinizi devlet temizlesin.aman ne kadar güzel. 24 0
    Emre YilmaZ:
    Senin gibi beyinlerle bu İzmir bu halde demek ki ! 23 0
    Turan Akhan:
    beyinsiz bir CHP li nasıl olunur sorgusunun cevabı gibisin 22 0
    Kadir Palut:
    sen konser versen parayı düşünürsün temizliği değil. propaganda yapma, belediyeye ödenek verilir ama harcamasını bil.yıllardır pisliq içinde orası, yeni mi oldu. çukurda boğulun.. 16 0
    Mehmet Demirci:
    Körfez bu hale gelene kadar neredeydiniz ineğe tap cennet bekle CHP’ye oy ver hizmet bekle sizin hizmetle işiniz olmaz laiklik elden gidiiiiiiiiiii 16 0
    Buruk Ali:
    Uslanmazsınız, akıllanmazsınız. Müstahak size ! 14 0
    Serkan Arslan:
    Vay beeee. Kafada ki zihniyete bak. Biz seninle aynı oksijeni mi soluyoruz şimdi. 11 0
    Mustafa BOZKURT:
    beyin fakiri 9 0
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