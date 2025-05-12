Şeybani: PKK'nın Kararı Bölge İçin Dönüm Noktası - Son Dakika
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Şeybani: PKK'nın Kararı Bölge İçin Dönüm Noktası

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, PKK'nın fesih kararının Türkiye ve bölge için önemli olduğunu belirtti.

12.05.2025 16:35
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Bu adım, yalnızca Türkiye'nin iç güvenliği için değil, bölgemizin genel istikrarı açısından da önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara'da yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Şeybani, Ankara'da yapıcı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydederek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Bu adım, yalnızca Türkiye'nin iç güvenliği için değil, bölgemizin genel istikrarı açısından da önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ülkeleriyle ortaklığın bir tercih değil, acil bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Şeybani, "Sınır ötesi tehditlerle mücadele etmek, silahlı grupların hareketlerini izlemek ve radikal unsurların ortak topraklarımıza sızmasını engellemek için işbirliğimizi yoğunlaştırıyoruz. Güvenlik sadece ulusal bir mesele değil, yeniden inşa, uzlaşı ve bölgesel güvenin temeli niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Şeybani, yurt dışı destekli milislerin ya da yasa dışı unsurların Suriye'de istikrarı bozmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu yapıların varlığı, ülkelerimizin güvenliği için bir tehdit ve barışın önünde bir engeldir." diye konuştu.

İsrail'in Suriye topraklarına saldırıları

İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarına son vermesi çağrısında bulunan Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün pazarlık konusu olmadığının, Suriye'nin bölünemez, egemen bir devlet olduğunun altını çizdi.

Şeybani, şunları kaydetti:

"Sınırlarımız, halen İsrail'in saldırıları sonucu sürekli olarak ihlal edilmektedir. Bu saldırılar münferit olaylar değil, uluslararası hukukun sistematik ihlalleridir. Bu açık provokasyonlar tüm bölgeyi ateşe atma riski taşımaktadır. İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırıları, sıklıkla sivil altyapıyı hedef almakta ve masumların ölümüne neden olmaktadır. Bu saldırılar meşru müdafaa değil, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi yeniden çatışma döngüsüne sokmak amacıyla yapılan kasıtlı tırmanmalardır."

Suriye'nin güneyi başta olmak üzere birçok bölgesinin 8 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'in sistematik hava saldırılarına maruz kaldığını aktaran Şeybani, "Bu saldırılar, bölgede istikrarı hedef alan provokatif adımlardır. Suriye, bu tehditlere ulusal çıkarları gözeterek ve büyük bir sükunetle karşılık vermektedir." dedi.

Şeybani, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması çağrısında bulunarak, "İsrail'in saldırıları sadece kaos ve istikrarsızlığa hizmet ediyor. Suriye, birleşik bir devlettir ve uygun gördüğü zamanda kendini savunma hakkına sahiptir. Halkımız da bu saldırılara karşı hükümetinin arkasında olduğunu net şekilde ortaya koymuştur." vurgusunu yaptı.

Ankara'da Büyükelçilik açılacak

Diplomatik alanda Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile deneyim paylaşımı konusunda işbirliği yapacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da Büyükelçilik, Gaziantep'te ise yeni bir konsolosluk açılacağını bildirdi.

Bakan Şeybani, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hizmetlere erişimi, hareket özgürlüğü ve onurlu, güvenli bir yaşam kurmaları için tüm ilgili Türk kurumlarıyla koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

YPG/PKK ile entegrasyon görüşmeleri

Şeybani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin bir soruya, " Şam, 8 Aralık 2024'ten itibaren diyalog sürecini benimsedi. Suriye halkı yaşanan zorluklara ulusal bir iradeyle karşılık verdi. Bu sürece oyalama ya da kaçamak tavırla yaklaşılmasını kabul etmiyoruz ." yanıtını verdi.

Sürecin uygulanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Şeybani, karşı tarafın da bu süreci ciddi bir şekilde uygulama konusunda kararlı olmasını ümit ettiğini ifade etti.

Şeybani, "Devlet olarak (Suriye'nin kuzeydoğusundaki) bu bölgelerde kamu kurumlarını yeniden etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu sadece devletin egemenliğinin tesisi için değil, aynı zamanda yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönüşünü sağlamak adına da bir gerekliliktir." diye konuştu.

Bu çerçevede PKK/YPG'nin de "samimi bir niyet" göstermesi gerektiğini belirten Şeybani, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için gerçek bir iradeyle sürece dahil olunmalı. Bu yaklaşım sadece kuzeydoğu için değil, güney Suriye (Süveyda ili) için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Terörle mücadele konusuna da değinen Şeybani, "Terörle mücadele, özellikle DEAŞ'a karşı mücadele, küresel bir sorumluluktur. Bu örgütle savaşma konusunda uzun bir tecrübeye sahibiz ve onun Suriye ile komşu ülkeler için ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Bakan Şeybani, ülkesinin teröre karşı mücadelesini tüm sahalarda sürdüreceğini vurgulayarak, uluslararası toplumdan da bu ortak tehdit karşısında samimi bir işbirliği beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şeybani: PKK'nın Kararı Bölge İçin Dönüm Noktası - Son Dakika

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