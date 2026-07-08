Şezlong Krizi: İpek Akıncı Tutuklandı - Son Dakika
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Şezlong Krizi: İpek Akıncı Tutuklandı

Şezlong Krizi: İpek Akıncı Tutuklandı
08.07.2026 17:33
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İzmir'de plajda şezlong yüzünden çıkan kavgada İpek Akıncı tutuklandı. Nefret suçlamasıyla gözaltına alındı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışma sonrası 'nefret ve ayrımcılık' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan İpek Akıncı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi'ndeki bir plajda meydana geldi. İpek Akıncı ve A.A. arasında iddiaya göre 'şezlong' nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Akıncı'nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı. A.A., tartışma sırasında Akıncı'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İpek Akıncı, 'nefret ve ayrımcılık' suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Akıncı, adliyeye sevk edildi. Akıncı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KAÇMA VE DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ'

Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu olayda somut delillerin bulunması, olayın oluş şekli, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olması ile şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına karar verip tutuklama kararı verdi. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Akıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

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