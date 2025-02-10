Şi ve Putin'den Zafer Günü Ziyareti - Son Dakika
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Şi ve Putin'den Zafer Günü Ziyareti

Şi Cinping ve Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nın 80. yılı için karşılıklı ziyaretlerde bulunacak.

10.02.2025 15:48
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında karşılıklı ziyaretlerde bulunacakları bildirildi.

Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Igor Morgulov, Çin lideri Şi'nin, Putin'in davetiyle, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümünde 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Günü kutlamalarına katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

Büyükelçi Morgulov, Rus liderin de, Pekin yönetiminin davetiyle eylülde Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın bitişi ve Japon işgalinin sona ermesinin 80. yıl dönümünün kutlanacağı törenlere katılacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Devlet Başkanı Putin'in, Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümünü vesilesiyle Çin'i ziyareti için hazırlıkların yapıldığını aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun ise Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ziyaretleri doğrulamaktan kaçınırken, Çin ve Rusya'nın, "kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları" olduğunu, farklı düzeylerde temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

İki ülke liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden saatler sonra video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümünün kutlanacağı 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası sistemin korunması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalmış ve tüm ülkelere BM Şartı'na uyma çağrısında bulunmuştu.

Çin-Rusya yakınlaşması

ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde Çin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaştığı gözleniyor.

Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.

Batı ülkelerinin, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda siyasi ve ekonomik destek vermemesi konusundaki telkinlerine rağmen Çin, askeri ilişkiler dahil birçok alanda Rusya ile işbirliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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