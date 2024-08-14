Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Gençlerin İlgisini Çekiyor

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2023-2024 döneminde eğitim faaliyetine başlayan siber güvenlik meslek yüksekokulları gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, Ofis ile YÖK Başkanlığı arasında 2022'de imzalanan protokol kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de siber güvenlik meslek yüksekokulları açıldı.

2023-2024 döneminde eğitim hayatına başlayan söz konusu meslek yüksekokullarına ilgi, bu yıl da devam etti.

"Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" yaklaşık 10 bin ön lisans programı içinde en çok tercih edilen ilk 8 program arasında yer aldı.

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu ilk sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 456,51 taban puanıyla listede 1'inci sıraya, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 425,37 taban puanıyla 3'üncü sıraya, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 418,28 taban puanla 6'ncı sıraya, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu ise 412,60 taban puanıyla 8'inci sıraya yerleşti.

Meslek yüksekokullarına gösterilen ilgi, yerli ve milli ekosisteminin nitelikli uzman ihtiyacı için kritik öneme sahip bulunurken, bu okulları siber güvenlik sektörü de destekliyor. 2023-2024 döneminde firmalar; eğitmen, burs, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda katkılarını sundu.

2024-2025 dönemi için de sektördeki işbirliği havuzu genişlemeye devam ediyor. Yüksekokullardaki eğitim müfredatı sektörün de dahil olduğu etkinlikler ve faaliyetlerle destekleniyor.

Öğrenciler, siber güvenlik merkezi bulunan firmalara gerçekleştirdikleri saha ziyaretleriyle teorik bilgilerin nasıl uygulandığına tanık oluyor.

Siber güvenlik alanında dergi içeriği hazırlanması, blog yazıları gibi faaliyetlerle bilgilerini pekiştiren öğrenciler, araştırma projelerinde de yer alıyor.

Ofis, 2023-2024 bahar döneminde okulları ziyaret ederek sektörle tanıştırma programları düzenlemişti.

Öte yandan, Ofisin yaz dönemi için siber güvenlik meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik hazırladığı çevrim içi eğitim programı da devam ediyor.