Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Gençlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Gençlerin İlgisini Çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2023-2024 döneminde eğitim faaliyetine başlayan siber güvenlik meslek yüksekokulları gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

14.08.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2023-2024 döneminde eğitim faaliyetine başlayan siber güvenlik meslek yüksekokulları gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, Ofis ile YÖK Başkanlığı arasında 2022'de imzalanan protokol kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de siber güvenlik meslek yüksekokulları açıldı.

2023-2024 döneminde eğitim hayatına başlayan söz konusu meslek yüksekokullarına ilgi, bu yıl da devam etti.

"Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" yaklaşık 10 bin ön lisans programı içinde en çok tercih edilen ilk 8 program arasında yer aldı.

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu ilk sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 456,51 taban puanıyla listede 1'inci sıraya, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 425,37 taban puanıyla 3'üncü sıraya, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 418,28 taban puanla 6'ncı sıraya, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu ise 412,60 taban puanıyla 8'inci sıraya yerleşti.

Meslek yüksekokullarına gösterilen ilgi, yerli ve milli ekosisteminin nitelikli uzman ihtiyacı için kritik öneme sahip bulunurken, bu okulları siber güvenlik sektörü de destekliyor. 2023-2024 döneminde firmalar; eğitmen, burs, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda katkılarını sundu.

2024-2025 dönemi için de sektördeki işbirliği havuzu genişlemeye devam ediyor. Yüksekokullardaki eğitim müfredatı sektörün de dahil olduğu etkinlikler ve faaliyetlerle destekleniyor.

Öğrenciler, siber güvenlik merkezi bulunan firmalara gerçekleştirdikleri saha ziyaretleriyle teorik bilgilerin nasıl uygulandığına tanık oluyor.

Siber güvenlik alanında dergi içeriği hazırlanması, blog yazıları gibi faaliyetlerle bilgilerini pekiştiren öğrenciler, araştırma projelerinde de yer alıyor.

Ofis, 2023-2024 bahar döneminde okulları ziyaret ederek sektörle tanıştırma programları düzenlemişti.

Öte yandan, Ofisin yaz dönemi için siber güvenlik meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik hazırladığı çevrim içi eğitim programı da devam ediyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, ankara, Güvenlik, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Gençlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Gençlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement