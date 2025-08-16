Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

16.08.2025 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava, vatandaşları havuz ve gölgelik alanlara yöneltiyor.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derece ölçüldüğü Gaziantep'te bunalan vatandaşlar havuzlarda serinledi.

Serdar Kurşun, AA muhabirine, "Gaziantep çok sıcak. Havuzda serinliyoruz. Burası bize deniz havası gibi geliyor. Gün boyu güzel vakit geçiriyoruz. Çok memnunuz." dedi.

Zuhal Çelik ise Almanya'dan aile ziyareti için Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Serinlemek için havuza geldik. Hava çok sıcak." ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Abdullah Bulut ise havaların çok sıcak olmasından dolayı çevre illerden bile havuza serinlemeye gelenlerin olduğunu aktardı.

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 50 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyenler, yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde ise sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Ramazan Büküm, sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş

Sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge alanları ve kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hava Durumu, Şanlıurfa, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Polis memuru sevgilisi tarafından silah kabzasıyla darbedilen kadın: Can güvenliğim yok Polis memuru sevgilisi tarafından silah kabzasıyla darbedilen kadın: Can güvenliğim yok
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Halil Umut Meler verdiği kararla Avrupa’ya damga vurdu Halil Umut Meler verdiği kararla Avrupa'ya damga vurdu
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
İsveç’te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı
Barış Göktürk, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği dev parayı açıkladı Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev parayı açıkladı
Yolcu uçakları, havalimanında kanat uçlarından çarpıştı Yolcu uçakları, havalimanında kanat uçlarından çarpıştı

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 15:38:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.