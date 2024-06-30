Sıcaktan kaçanlar Girlevik Şelalesi'nde serinliyor - Son Dakika
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Sıcaktan kaçanlar Girlevik Şelalesi'nde serinliyor

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Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, sıcaktan bunalan gurbetçilerin serinlemek için tercih ettiği bir mekan haline geldi. Şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliği ve serin havasıyla dikkat çekiyor. Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor ve piknik yapmak için ideal bir yer olarak tercih ediliyor.

30.06.2024 12:25
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Sıcaktan kaçanlar Girlevik Şelalesi'nde serinliyor

ERZİNCAN - Temmuz ayına girerken yaşanan sıcak havadan kaçan gurbetçiler, Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nde serinliyor. Şelalede yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte hafta sonu yoğunluk arttı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Begüm Calayer, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'da burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yapılan yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz" dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Kaynak: İHA

Çağlayan, Erzincan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan kaçanlar Girlevik Şelalesi'nde serinliyor - Son Dakika

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